初心者に欠かせないヨガイクイップメント

ブロックは、柔軟性が不足している人に最適なアクセサリーだ。これを使うことで、さまざまなポーズが取りやすくなる。 柔軟性が向上してきたら、ポーズを深く取りたいときにも活用できる。 たとえば、前屈の際にヨガブロックを手の下に置けば、床に手が届かない場合でもブロックがサポートしてくれる。また、足の下にヨガブロックを置いて同じポーズをとれば、床までの距離が遠くなり、さらに深くストレッチできるようになる。



安定感を得るために、幅が10センチ以上あるものを選ぼう。 ポーズによってはブロックが2～3個必要になる場合もあるので、セットで購入しておくことをおすすめする。