自重トレーニングだけで十分?

スクワットジャンプは、筋力を鍛えながらカロリーを消費することができる一石二鳥の自重エクササイズだ。70キロの人がスクワットジャンプ10回を3セット行うとしよう。これは、70キロのものを宙に浮かせる運動だと思われる。実際に、計2,100キロのものを持ち上げたことになるのだ。



「ジャンプして着地するとき、筋肉には非常に強い力がかかっています」と言うのは、オレゴン大学運動環境生理学研究所の共同理事を務める人間生理学教授、クリストファー・ミンソン博士。実際、瞬発的な自重エクササイズを行うだけでとても強い力がかかるため、「再びジムでトレーニングをするときに、より重いウェイトを持ち上げることに筋肉が対応しやすくなります」と博士。



高速のジャンプ運動であるプライオメトリクス以外にも、大きな効果を得られる自重エクササイズがある。アメリカスポーツ医学会のジャーナルに掲載された特集記事によると、自重のみを利用した高負荷トレーニングによって、従来のウェイトトレーニングと同等かそれ以上に体脂肪を減らし、最大酸素摂取量（VO2 Max）と筋持久力を高めることができるという。また、『The Journal of Strength and Conditioning Research』に掲載された研究結果は、腕立て伏せによってベンチプレスと同じくらい効果的に上半身の筋力と筋密度を高められることを示している。さらに、女性が10週間自重トレーニングだけに取り組んだ結果、筋力、持久力、柔軟性が高まったことが、ポーランド人研究者によって確認された（研究著者によると、男性でも同様の結果が得られるはずだという）。



重要なのはこれだけではない。器具を使わないとフォームを調節しやすくなるため、1レップごとに最大限の効果を得ることができる、とミンソン博士は言う。また、ウェイトを持ち上げないため、体の可動域と固有受容感覚（自分の四肢の位置を把握する能力）が向上し、必要以上に考えずに素早く動けるようになる。これは、ジムやフィールドでのあらゆる運動のほか、階段を下りるときでさえ役立つ。



簡単に言うと、平均的な成人は、ウェイトを加えなくても骨の質量だけで筋肉に十分な負荷をかけることができるのだ。ミンソン博士曰く、「自重エクササイズのレベルを上げて、筋肉に徐々に過負荷をかけ続けることもできます」実は、ウェイトを使用する場合もしない場合も、それこそが筋力アップの秘訣。以降では、自重エクササイズの方法を詳しく説明する。