エクササイズが健康に与えるメリットとは？

定期的な運動は、心身ともに大きな健康効果をもたらす。心血管系を強化し、代謝を改善し、 メンタルヘルスと脳機能を向上させ、睡眠の質と長寿をサポートする。

メアリー・フリー・ベッド・スポーツ・リハビリテーションのトッド・バッキンガム博士（主任運動生理学者）はこう語る。「運動の効能を錠剤にできたら、世界で最も広く処方される万能の薬になるでしょう」

短時間の運動でも感情的な幸福感を向上させることができ、身体活動による効果はすぐに現れる。以下では、運動の主な健康上のメリット、実際に必要な運動量、そして安全に自分に合ったフィットネスプログラムを始める方法について説明しよう。