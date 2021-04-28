音楽業界とモデル業界を変えるクリエイティブなティーンたち

ディーバ、クリエイティブ業界で中東出身の女性として表現を追求してきた経験を聞かせて。



ディーバ：私のすべての活動の根底にあるのは、子どもの頃、クルド人や中東出身で自分と同じような活動をしている人をネット上で見なかったこと。それは私だけじゃなく、自分のお手本を見つけられない友達はいっぱいいた。それはほんとにがっかり。若い女の子は金髪で目が青いというような外見が一番で、昔からの西洋の美に価値を置く考え方を教え込まれてきたけど、それは現実的じゃないから。まったくおかしな考え方だし、無意味だと思う。



だから業界でもっと多様な美を受け入れるようにしないといけない。今のところ、業界で少しは多様性が増してきたと思うけど、それは私のいる側、つまりモデルやキャスティングの側だけ。これからは制作プロセスで何ができるかを考えるべき。舞台の裏側は相変わらずほとんど白人。たとえば、黒人モデルを12人起用してるからって進歩とは言えないと思う。舞台裏の制作側やチームがみんな白人だったら意味ないんじゃないかな。目に見えるところだけじゃ本当の多様性とは言えない。誰にとっても公平な考え方をしないといけないと思う。



音楽とモデル、それぞれの業界で、認識を変えようとする活動に対して、どんな反応がある？



トム：「マーマイト（英国の名物ともいえる食べ物の一つ。クセがあり好みが分かれやすい）みたいな感じかな。つまりわかる人もいればわからない人もいる。『この曲どうよ？前のが良かった。今回のはどうだろう？』って言う人もいるだろうし、『これはすごい。こんな音楽、これまでに聴いたことがない』つまり既存の音楽とは違って聴こえるって言う人もいる。それをプラスと見る人もいればマイナスと見る人もいる。すべてその人の考え方次第。僕の音楽が話のいいネタになるんだ。僕の音楽をみんながどう考えてるのか聞くのは本当に好きだな。その人にとって僕の音楽が何なのか、自分で判断してほしいと思ってるからね。



ディーバ：反応は本当にさまざまね。私の場合は、たくさんの若い女の子たちとつながってて、みんな『ありがとう』って言ってくれる。それはすばらしいこと。私が変化を起こそうとしているのは、そういう反応があるからこそなんだ。



トム：ほんと、ディーバはすごいよ。『子どもの頃、自分にもっとふさわしいお手本がいたらなあ、毛深かったり眉毛が濃かったりする女の子のお手本がいたら良かったのに』っていつも言ってた。それで女の子からのこんなコメントやメッセージを見せてくれるんだ。『いつも濃い眉毛のせいでいじめられていたけど、あなたのおかげで受け入れられるようになりました』ディーバは周りにそんなすごい影響を与えてる。



ディーバ：1人でも多くの女の子が見た目に関して嫌な思いをしないで済むようになれば、それは私にとってすごくうれしいこと。私の見た目だけじゃなくて、ルーツもポジティブな影響を与えられたら。日々テロリスト呼ばわりされるし、ゴリラとかチューバッカとかって呼ばれたこともある。腕がちょっと毛深かったりするだけで、そういう嫌な、ひどい呼ばれ方をしたら傷つく。だけど女の子たちにはそこをくぐり抜けて強くなってほしいと思う。