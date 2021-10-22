雲の上でプレー：香港の屋上バスケットボールコート

メロディー・スィウーは学生時代、ちょっとした悩みを抱えていた。アートを愛するのと同じくらい科学が好きだったため、どちらを選択するべきか迷っていたのだ。最終的に彼女は両方を選んだ。「これら2つの分野を組み合わせた将来を想像したら、建築周辺のキャリアがごく自然と浮かんできました」と、最終的に進むことになった進路について彼女は語る。



現在香港を拠点とするOne Bite Design Studioのシニア建築デザイナーとして働くメロディーは、アートと科学を日常的に融合させている。静かなティーショップや賑やかなホテルロビーから、この地域によく見られる公営住宅団地の屋上バスケットボールコートまで、さまざまな公共スペースプロジェクトが彼女のもとに持ち込まれる。



どのプロジェクトにもそれぞれ固有の考慮事項がある。初めてバスケットボールコートの再設計を行ったとき、メロディーとチームメンバーたちは実際にバスケットボールをプレーして、何を考慮すべきかを学んだ。4つのプロジェクトを完了させた彼らは、いくつかの機能的な経験則を特定することができた。いわばスポーツコートデザイナーのプレーブックの完成だ。



耐久性を重視した設計。 公共スペースに関して言えば、どんなに外観が美しくても長持ちしなければ意味がない。「簡単に傷がつけられたり、マークなどつけられたりしないよう、コートに適したベースカラーを選択する必要があります」とメロディーは言う。





公共スペースに関して言えば、どんなに外観が美しくても長持ちしなければ意味がない。「簡単に傷がつけられたり、マークなどつけられたりしないよう、コートに適したベースカラーを選択する必要があります」とメロディーは言う。 限られたスペースを効率的に使う。 バスケットボールは香港で人気が高いため、プレーヤーはピックアップゲームに参加するのに1時間以上待たなければならないことが少なくない。それぞれの遊び場スペースにコートをたくさん設計すればするほど、より多くの人々がプレーできるというわけだ。





バスケットボールは香港で人気が高いため、プレーヤーはピックアップゲームに参加するのに1時間以上待たなければならないことが少なくない。それぞれの遊び場スペースにコートをたくさん設計すればするほど、より多くの人々がプレーできるというわけだ。 コミュニティと提携する。 スペースを最大限に活用するには、スポーツコートを適切な仕様に合わせて設計する必要がある。メロディーとチームはバスケットボールの専門家ではなかったため、専門知識のある協力者を探した。





スペースを最大限に活用するには、スポーツコートを適切な仕様に合わせて設計する必要がある。メロディーとチームはバスケットボールの専門家ではなかったため、専門知識のある協力者を探した。 持っているもので勝負する。既存の構造を刷新することは、一から新しいもの作ることとはまったく異なる挑戦。プロジェクト成功の鍵を握るのは、創造的に問題を解決することと、制約を受け入れることだ。



デザイナー、アスリート、バスケットボール愛好家が互いに協力して、香港中の公共のバスケットボールコートを活性化している。その様子が上のビデオに映し出されている。以下で、彼らの最近のプロジェクトの要約をチェックしてみよう。バスケットボールをプレーするためのすばらしいスポットも紹介されている。