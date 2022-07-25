ダンスのメリットとは？

カイロプラクティック医師と認定カイロプラクティック・スポーツ・プラクティショナーの資格を持つキャリー・スコニーによると、ダンスの種類によって負荷、スタイル、特徴的な筋肉運動パターンが異なる。 たとえば、クラシックバレエでは、ジャンプや跳躍移動をしながらゆっくりとした動きをコントロールする必要があり、これによって体幹、腕、脚の筋持久力が高まる。

「このタイプの運動は、クラシックバレエで重視されることの多い、すらりと伸びた体のラインや引き締まった筋肉を養うために効果的です」とスコニーは述べている。

2019年に行われた解剖学の研究によると、バレエでは足を反転させたり回転させたりする5つの基本的なレッグポジションを体で覚えなければならないため、筋肉の適応が促される。 バレエでは全身の筋肉を使って姿勢を安定させる必要があり、筋肉の適応が起こって姿勢の安定につながると研究者は指摘している。 また、このように良い姿勢をつくることにより、座って仕事をしたり通勤したりすることで生じる影響を軽減することができる、とスコニーは言う。

別のタイプのダンスを試してみたいのなら、ヒップホップ、ジャズ、ボールルームなどのハイペースのダンスもあるが、スコニーによるとこれらのダンスでは爆発的な筋力が求められる。 『Journal of Sports and Physical Education』に掲載された2014年の研究では、ダンスでは筋肉を使って体重を支えなければならないため筋力が鍛えられると同時に、筋肉が長時間のハードな運動に適応するため持久力が高まることが示されている（特にボールルームダンスやラインダンスが持久力の強化に効果的だと述べられている）。