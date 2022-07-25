プラシーボ効果の仕組み

パートナーが淹れてくれたコーヒーを飲み、途中でそれがカフェインフリーだと知らされた。それでも、カフェインのおかげで元気が出てきた気がしている。そんな場合に、デカフェコーヒーは効果なしと考えて飲むのをやめるだろうか。むしろ重要なのは、カフェインがないのに元気が湧いてくる現象を理解することだ。つまりプラセボ効果のことである。



「実際の治療による効果そのものではなく、信じることでプラスの結果を実感する現象がプラセボ効果です」と説明するのは、オーストラリアン・カソリック大学准教授のショナ・ホールソン博士。リカバリーの専門家だ。たとえ根拠がなくても、成功すると信じていれば良い結果が得られることもあるが、これもまたプラセボ効果の一種だという。



話題になっているリカバリー技術を初めて試す時、無意識のうちにプラセボ効果を利用し、トレーニングに役立てているアスリートは多いのではないか。震動するマッサージガン（スポンジのボールが付いた電動ドリルのような機械）やクライオセラピー（超低温チャンバーで体を冷却する療法）など、リカバリー技術の多くは生理的な効果と心理的な実感の両面に訴えかけている。そして生理的に得られる効果より、心理的な実感が功を奏しているケースもありそうだ。



例えば、コンプレッションソックス。ワークアウト後の腫れや筋肉痛を緩和してくれると話題のアイテムだ。しかし最近のオンライン学術誌『Open Access Journal of Sports Medicine』（スポーツ医学オープンアクセスジャーナル）に掲載された、最近の科学文献を体系的にレビューした記事によると、コンプレッションソックスを履いた被験者は、筋肉痛をあまり感じていないということだ。しかし筋肉の損傷や炎症を示す指標を調べると、何の効果も確認できなかったのだ。また『International Journal of Sports Physiology and Performance』（スポーツ生理学とパフォーマンスの国際ジャーナル）で発表された別の研究では、ソックスの効果を信じているアスリートほど、リカバリー効果が高まる可能性があることも明らかになった。



空気圧を利用したコンプレッションデバイスもある。柔らかいギプスのように腕や脚を包むリカバリー機器だ。『International Journal of Exercise Science』（運動科学の国際ジャーナル）誌で研究員は、このコンプレッションデバイスを着用すると、慣れ親しんだ従来型のコンプレッションスリーブよりもリカバリーが早く、遅発性筋肉痛の症状も少なくなると感じる被験者が多い訳は、プラセボ効果によって説明されると指摘した（恐らく、空気圧を使うデバイスは先端技術のように見えるため、効果への期待感も増すのではないだろうか）。



同じような研究結果は、アイスバスやアイスマッサージのようなリカバリー技術にも見られた。治療が役立つと被験者が信じている場合に、さらに良い結果が現れやすい。これもまた、リカバリー効果に脳が重要な役割を果たすことを証明する現象だ。