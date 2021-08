積極的なセルフケアの実践

「セルフケア」という言葉を聞くと、何が思い浮かぶだろうか。「泡風呂に入って、少し重みのあるブランケットにくるまりながら映画を立て続けに何本も見る」と考えた人は、間違ってはいないが、ポイントを見逃している可能性がある。マサチューセッツ州を拠点とするセルフケアの専門家で、教育コンサルタントと作家でもあるテレサ・メリト=コナーズ博士は次のように語る。「セルフケアとは、自分自身をいたわるために毎日一貫して行う基礎的な方法のこと。これには、身体面、感情面、精神面の健康も含まれます。自分の最高の状態でいるための取り組みです」



セルフケアとは、ただ自分を甘やかすことではない。英国心理学会の準会員で『This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care』の著者であるエレン・バードは、歯医者に行くなど、嫌であっても最終的に自分のためになることをしたり、お昼休みに昼食を食べるなど、特定の状況で自分に必要なものを与えることもセルフケアになると言う。そしてセルフケアをして自分自身のエネルギー補給ができるようになると、仕事、トレーニング、人間関係に全力で取り組めるようになるという。また、何とかリラックスしようと無駄に時間とエネルギーを使うのではなく、ストレスの原因となっている問題を解決するために、自分の内面をサポートすることにしてみよう。つまり、合わないジグソーパズルのピースをいくつも無理にはめ込んで何とかしようとするのではなく、欠けたピースを見つける時間を取るようにしてみるのだ。