積極的なセルフケアの実践

「セルフケア」という言葉を聞くと、何が思い浮かぶだろうか。泡風呂に入って、心地良いブランケットにくるまりながらドラマを好きなだけ見る？それも間違ってはいないが、実はもっと奥深い。「セルフケアとは、自分自身をいたわるために毎日一貫して行う基礎的な方法のこと。これには、身体面、感情面、精神面の健康も含まれます。自分の最高の状態でいるための取り組みなんです」そう語るのは、マサチューセッツ州を拠点とするテレサ・メリト＝コナーズ博士（セルフケアの専門家、教育コンサルタント、作家）。最高の状態であれば、人生でぶつかるどんな障害もうまく乗り越えていくことができる。



セルフケアとは、ただ自分を甘やかすことではない。気が進まなくても最終的に自分のためになることをしたり（歯医者に行くなど）、特定の状況で自分に必要なものを与えること（お昼休みに昼食を取るなど）もセルフケアになる。そう語るのは、『This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care』の著者であるエレン・バード氏（英国心理学会の準会員）。いずれにせよ、セルフケアとは自分自身へのエネルギー補給であり、これによって仕事、トレーニング、人間関係に全力で取り組めるようになるという。また、何とかリラックスしようと無駄に時間とエネルギーを使うのではなく、ストレスの原因となっている問題を解決するために、自分の内面をサポートするとよい。つまり、合わないジグソーパズルのピースをいくつも無理にはめ込んで何とかしようとするのではなく、欠けたピースを見つける時間を取るようにするのだ。



効果的に自分をケアするためには、自分をよく知る必要があるとバード氏は言う。「心を満たしてくれるものは、一人ひとり違います。また、その時はそれで満たされても、いつも同じもので満たされるとは限りません。セルフケアとは、自分自身とより深くつながり、自分の心、頭、体の声を聴くことです」



重要なのは、その時々の自分のニーズに合わせてセルフケアアクティビティを適切にカスタマイズすることだ。それができれば、目標に向かって駆け出す準備は万端。専門家の知見に基づいた以下の方法を試してみよう。