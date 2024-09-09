Nike Trailから、ワイルドホース 10とカイガー 10が登場

ナイキ カイガー 10は、グリップ性に優れた丈夫なアウトソールを搭載。摩耗しやすい部分には強度を加えている。サポート性とクッション性を高めるため、前足部のロックシールドと反発力に優れたCushlon 3.0フォームミッドソールを採用した。ナイキ カイガーの愛用者でもあるベイリー・コバルチェク（Nike Trailアスリート）は、次のように助言する。「さまざまな地形で50km程度までの距離を速く走れる薄型のシューズが欲しいなら、このシューズがおすすめです。平地でも急斜面でも、難易度の高い地形でも、スピード、精度、安定感に自信が持てます」





一方のナイキ リアクトX ワイルドホース 10は、極めて険しい斜面でも走り抜けられる設計だ。今回の改良では、あらゆる地形に対応する合成素材のアウトソールを採用。ロックシールドを搭載し、つま先の保護も強化している。前作モデルよりスタックが3mm厚くなり、機能も向上したにもかかわらず35g軽くなった。これはNike Reactフォームよりも軽量で反発力に優れたNike ReactXフォームの恩恵でもある。ウルトラマラソンランナーでもある愛用者のサリー・マクレーは、次のように熱く語ってくれた。「どんな地形や天候でも、このワイルドホースは存分に真価を発揮して、持ちこたえます。最後までランをサポートしてくれるので、次の200マイル（約322km）レースでも履く予定です」