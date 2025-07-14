NikeとLEGO Groupが遊びを促進させるために提携

遊びは幼少期の基礎を築く大切な要素だ。しかし、LEGOグループによる最近の調査によると、残念ながら世界の子どもたちの3分の1は、遊びの時間が週に3時間ほどしかないという。さらに世界保健機関（WHO）は、世界的に見ても成長に必要な量の運動に取り組めている子どもは5人に1人しかいないと発表している。



この状況を改善するためには、子どもたちの発達に不可欠な遊びやスポーツの時間を増やすことが必要だ。NikeはLEGOグループと連携し、この課題の解決に真正面から挑む。両ブランドは、新たに結ばれた複数年にわたるパートナーシップを通して、子どもたちが運動を楽しみ、好奇心を追求し、創造力を高められる機会を提供することで、子どもたちに備わっている力を最大限に引き出していく。



「活動的でインクルーシブな世界を築くことで、すべての若者がスポーツや遊びを通して潜在能力を最大限に発揮できるようにする。そんなビジョンを持って、Nikeは若者のスポーツの未来をサポートしています」と、NIKE, Inc.バイスプレジデント兼チーフインパクトオフィサーののヴァネッサ・ガルシア＝ブリットは語る。「コーチングを通して、スポーツに楽しさを取り戻し、すべての若者が気軽に参加できるようにします。次世代が生涯スポーツを楽しみ、体を動かせるよう環境を整え、若者たちの夢の実現を後押しすることを目指しています」



2025年夏から、両ブランドは子どもたちの成長、喜び、健康、そして既成概念にとらわれない思考力を育むための製品や体験を発表していく予定だ。2025年7月1日に発売される最初のコラボ製品は、約1,200ピースのNike Dunk x LEGOのセット。10歳以上のLEGOファン向けに販売され、Nike Dunk、回転するブロックのバスケットボール、そしてアイコニックな「Dunk」のスローガンを組み立てて、好きな場所に飾ることができる。アイコニックなNike Dunkのバスケットボールシューズをモチーフにしたこのセットは、ブロックとスポーツという2つの世界を融合することで、スニーカーのカルチャーとLEGOの創造性を讃えている。2025年9月には他のLEGOセットも発売予定だ。

8月にはNike Air Max Dn x LEGOコレクションを含むNike x LEGO共同ブランドのシューズ、アパレル、アクセサリーが発売され、2025年9月1日にはNike Dunk Low x LEGOコレクションなどが続く。これらの商品のデザインは、LEGOの独特な世界観、そしてNikeに息づくスポーツカルチャーとDNAの力強さを融合して考案されている。2025年秋までに、さらに多くの共同ブランドのフットウェアやアパレルが発売される予定だ。

Nike Dunk Low x LEGOコレクションとNike Air Max Dn x LEGOコレクション®は、発売後、nike.comと一部取扱店を含むNikeの販売チャネルで購入が可能。

NikeとLEGO Groupは、それぞれの役割を果たすために一歩ずつ足を進め、一つずつブロックを積み重ねながら、次世代の新しい流れを生み出す若者にインスピレーションを与えていく予定だ。そして、世界中の子どもたちを素敵な未来へと招待する。さあ、思い切り創造しよう！