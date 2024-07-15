Nikeが革新的なスポーツ用ヒジャブでイスラム教徒の女性アスリートをサポート

ナイキ プロ ヒジャブは、2017年12月に発売。

スポーツにおける従来のヒジャブの性能上の制約をなくすべく作られた。

着脱しやすいプルオンデザインに、単層のNike Proクールメッシュを使用。女性アスリートをさらりとした快適な状態にキープする。

軽量なこのアイテムは、XS/SとM/Lのサイズ展開。

イスラム教徒の女性アスリートを尊重し、サポートするために、Nikeは2017年12月にナイキ プロ ヒジャブを発売した。 ヒジャブを着用する人々のコミュニティのニーズに応えてNikeが生み出した、新しい画期的なアイテムだ。 要するに、女性向けのスポーツ用ヒジャブは存在せず、従来のヒジャブはスポーツには適していなかったのだ。

選択肢がほとんどなかったため、Nikeアスリートでフェンシングのチャンピオンであるイブティハージ・ムハンマドのようなトップアスリートは、手に入るもので間に合わせるしかなかった。 実際、2016年にリオデジャネイロで開催されたオリンピックで米国代表として銅メダルを獲得したムハンマドは、アスリートとしてのキャリアを重ねる中で常に適切なギアを見つけるのに苦労していた。 そんな彼女は、ヒジャブを後ろで結び、前側はあごの下でピンを使って留め、余分な布地をスポーツブラのストラップに挟み込んでいた。

困ったことに、二重織のジョーゼット生地は汗をかくと重くなり、動きを妨げる。 ヒジャブは不快であるだけでなく、聴覚を著しく遮り、時には審判の指示が聞こえず、ペナルティーを受けることもあった。

従来のヒジャブがスポーツに適していないことを問題視するアスリートは、ムハンマドだけではなかった。 Nikeのデザイナーも、同じような意見を他の多くの人たちから聞いていた。 スポーツの場を平等にしようと、Nike Proのデザイナー（肌に最も近い素材の層となるインナーを考案）は、スポーツ用ヒジャブの試作品を作成することにした。