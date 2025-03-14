Nike Air Max Day 2025：エア マックス Dn8が登場  

NikeのイノベーターたちがAir Maxの次のバージョンの開発に着手した際に目指したこと。それは性能と履きやすさを通して、履く人のベストを引き出すことだった。

Dn8は、通りを挟んだ向こうにいてもチームメイトに自分の到着を気付かせ、初デートを盛り上げ、夜遊びから帰宅する地下鉄車内でも注目を浴びるシューズだ。 鮮やかなカラーとビジブルAirポケットが特徴的なDn8は、横から見てもソールから見ても目を引くデザイン。

「ファンに人気のクラシックなAir Maxモデルの長所とは何かを考え続けていました。たとえばさっと履いて出かけられて、その日に何が起きても対応できるところ。そして期待を上回るという点です」こう語るのは、メンズスポーツウェア部門リードデザイナー、ジョナサン・コズニックだ。

Dn8は、過去を継承するだけのシューズではない。次世代の思い出をつくるという点も重視している。 ナイトライフ、都市環境、自己表現の力強いエネルギーをイメージしたDn8の印象的なカラーとデザインが、現代のカルチャーをダイレクトに表現している。