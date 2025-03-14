Nike Air Max Day 2025：エア マックス Dn8が登場
製品ニュース
シリーズ最新モデルの一足を深く掘り下げて、Air Max Dayを祝おう。
注目ポイント
- 年に一度のNike Airの祭典、Air Max Dayは、3月26日開催。
- Nikeは、Air Max Day 2025を記念して、Airテクノロジーの未来を体現したエア マックス Dn8を発売。
- ナイキ エア マックス Dn8は、nike.comとNike販売店にて大人用サイズとユースサイズで販売中。3月26日には新色も登場する。
- ナイキ エア マックス Dn8は、大人から子どもまで履けるフルサイズ展開で提供される（詳細は以下を参照）。
履きやすさからよみがえる思い出
シューズだけではない。 シューズにまつわるストーリー。
Air Max Dayは、思い出や瞬間、各世代を特徴づけてきたこのアイコニックなスタイルを盛り上げる。 2014年以来、この一日では、Air Maxがスニーカーファンの人生に与えてきたインパクトを称えてきた。 Nikeはほぼ毎年、進化した新モデルを発表し、アイコニックな伝統を継承しながらAir Maxを未来へと前進させている。
2025年の注目の的は、エア マックス Dn8。 忘れられない楽しい夜を思い出すときも、大切な思い出を新たに作るときも。エア マックス Dn8は一人ひとりの体験をともに作り上げるシューズだ。
NikeのイノベーターたちがAir Maxの次のバージョンの開発に着手した際に目指したこと。それは性能と履きやすさを通して、履く人のベストを引き出すことだった。
Dn8は、通りを挟んだ向こうにいてもチームメイトに自分の到着を気付かせ、初デートを盛り上げ、夜遊びから帰宅する地下鉄車内でも注目を浴びるシューズだ。 鮮やかなカラーとビジブルAirポケットが特徴的なDn8は、横から見てもソールから見ても目を引くデザイン。
「ファンに人気のクラシックなAir Maxモデルの長所とは何かを考え続けていました。たとえばさっと履いて出かけられて、その日に何が起きても対応できるところ。そして期待を上回るという点です」こう語るのは、メンズスポーツウェア部門リードデザイナー、ジョナサン・コズニックだ。
Dn8は、過去を継承するだけのシューズではない。次世代の思い出をつくるという点も重視している。 ナイトライフ、都市環境、自己表現の力強いエネルギーをイメージしたDn8の印象的なカラーとデザインが、現代のカルチャーをダイレクトに表現している。
側面に入れたスリットは感嘆符を思い起こさせ、シューズの主要イノベーションであるそれぞれのAirポケットが存在感を放つ。 スピードと推進力を視覚的に表現し、動きを想起させるスリットの一つひとつが、シューズのダイナミックな履き心地を象徴。 大胆なネオンカラーと鮮やかなアクセントはクラブのイルミネーションを彷彿とさせる。
Air Maxとそのダイナミックなカラーは初代の発売以来、すべての世代の着用者の個性を特徴づけ、その人らしいスタイルが放つエネルギーを称えてきた。 カジュアルスタイルでも、ドレスアップした装いでも、Dn8の大胆なデザインは常にあなたに寄り添う。 Dn8は、2025年春に14色のカラーで登場。自分のストーリーを伝えるのにぴったりなカラーを選べる。
Dn8の核にあるのは、Nikeの飽くなきイノベーションの追求。 そしてAir Maxの原点である機能性は、初期のAir Maxの広告「cushioning that never ends（止むことのないクッショニング）」にも反映されており、その伝統は今も受け継がれている。 デュアルプレッシャーAirユニットには8本のチューブを搭載し、反発力のある弾むような履き心地を実現。どんな風に動いても、快適さを実感できる。
「より一層弾むような履き心地を実感できます。Nikeの高性能フットウェアアプローチを取り入れ、毎日履きたくなるシューズに仕上げました」
ジョン・コズニック
Nikeメンズスポーツウェアのリードデザイナー
あなたの物語はここから始まる
Air Maxは数十年にわたって常識を塗り替え、高性能シューズをカルチャーのアイコンに変貌させてきた。 Dn8は、その伝統を継承し、パーソナルな体験を生む。 単なるスニーカーじゃない。 人生の一部だ。 あなたの最高の瞬間の一部になるシューズだ。
さて、これを履いてどこへ行く？ むしろ、このシューズはあなたをどこに連れて行ってくれるだろうか？
Air Max Dayに寄せて最後に
1987年に正式に発売されたAir Maxは、性能面でもカルチャー面でも革新を象徴する存在となった。 パリのポンピドゥー・センターから着想を得て、ビジブルAirユニットを搭載したエア マックス 1。この革命的なスタイルと履き心地がスタート地点となり、数十年にわたって実験を重ね、スニーカーの可能性を再定義してきた。 エア マックス Dn8は、この伝統を継承。AirのDNAを体現しながら可能性の限界を押し広げている。
2025年2月6日、エア マックス Dn8のハイパーピンクがSNKRSで発売。初のインラインカラーは、2025年3月6日にnike.comで世界各地で発売される。 続いて数週間以内に、メンズ、ウィメンズ、キッズのほかのカラーモデルも発売予定。
ナイキ エア マックス Dn8は、新時代のテクノロジーによって究極の快適さを実現しながら、一生の思い出を生み出すシルエットを追求。Air Maxの伝統を継承するだけでなく、未来へとつなげる一足だ。