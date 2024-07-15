Nikeが革新的なテクノロジーを搭載したAir Zoom Mercurialをリリース

サッカーシューズに必要なのは、フィールドを走り抜ける際に必要なトラクションとサポート性だ。 そしてそれ以上の機能を備えているのが、ナイキ エア ズーム マーキュリアルだ。

ナイキ エア ズーム マーキュリアルは、どんなにハイスピードでも高いサポート性と柔軟性を生み出す特別なテクノロジーを採用している。 反発力に優れた3/4レングスのZoomエアバッグをプレートの内側に直接配置することで、足裏に反発力を感じられる設計。 圧力のかかる空気システムは、衝撃を吸収してスピーディな動きを促進。その結果、推進力のあるエネルギーリターンが生まれる。

また、エアバッグに配した特殊な溝がフィールドでのプレー中に柔軟性を発揮し、足の自然な動きに対応。

「Mercurialのアスリートとして、僕はいつもスピードを意識してる。相手よりも速くなりたいんだ」こう話すのは、ナイキ エア ズーム マーキュリアルを愛用するフランス代表チームのスター、キリアン・エムバペだ。 「僕が一番ワクワクしたのは、このテクノロジーが革命的だということ。 Mercurialのアスリートたちが最高のコンディションで走れるのはAirのおかげだ」

シューズのアッパーには、Vaporposite+と呼ばれる次世代のVaporpositeを採用。 グリップ性に優れたシェブロンメッシュを配し、フィット感がカスタマイズされたアッパーが、ボールコントロールをサポート。 また、順応性に優れた糸で作られているため、重さを感じさせない軽い着用感を提供する。

Nike Sports Research Labでのテストにより、足全体のサポートが必要な部分を示すロックダウンマップが作成され、それがAir Zoom Mercurial用の特定のゾーンを持つスピードケージのアイデアにつながった。 Nikeのサッカーシューズシニアディレクター、コリン・エダーによれば、このアッパーは、高速で全力疾走やカットをしているときでも固定された感触を提供する「ぴったりと安定したフィット感」が特長。

エア ズーム マーキュリアルの裏地には、ソックスのようにフィットする快適な素材Flyknitが使用されており、足をさらりと涼しい状態に保つ。 ハイカットの履き口は、足首周りのカバー性能を高め、柔軟性を提供する設計。

他のすべてのナイキ マーキュリアル スパイクと同様、エア ズーム マーキュリアルもフットプレートに特殊な溝を刻んだNike Aerotrackプレートを備えており、軽量でありながらしっかりとしたトラクションを発揮する。 エア ズーム マーキュリアルの底は、Tri-Starのスタッズパターンという新しい特徴も備えている。 このスタッドのパターンは、サッカー選手が簡単に横方向に移動し、爆発的なスピードと方向転換を効率的に繰り出せるようデザインされている。

フィールドで目立つよう、ナイキ エア ズーム マーキュリアルには大胆なデザインがほどこされている。外側にはレッドパターンのAirロゴがあり、レッド、パープル、オレンジのシェードカラーで構成されるメタリックなソールが、ライバルを追い抜くときも存在感をアピール。

Nikeでは2025年のインパクト目標の一環として、使用済み製品や不良品の寄贈、修復、またはリサイクルを10倍に拡大する計画を挙げている。Mercurialシリーズの大部分は、重量の20%以上にリサイクル素材を使用して製造されている。

エア ズーム マーキュリアルには、さまざまなカラーバリエーションが用意されている。 Nike.comとNike販売店で、大人向けおよびユースサイズで販売中だ。 この画期的なサッカーシューズを、あなたもここで一足見つけてはどうだろう。