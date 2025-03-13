エア マックス Dn8：Nikeの最新Dynamic Airイノベーション

先行モデルであるエア マックス Dnを進化させたシューズは、2種類の圧力を備えたAirユニットを2つと8本のチューブを使用し、動きに反応して快適な履き心地を提供する。これを実現しているのが、ダイナミックな空気の流れだ。歩行中にかかとからつま先へと体重移動すると、Airユニット内で空気が滑らかに動き、足裏でクッショニングとサポート感が得られるよう調節されるのだ。また、Nikeのトップレベルのランニングシューズと同様に、デザインとテストのプロセス全体で足を前に押し出す感覚と快適な履き心地が最重要視された。その結果生まれたのが、この現実離れしたクッショニング、流れ、感覚、そして動きだ。

「Dn8では、足と地面との距離をもっと近づけ、もっとAirを実感できるものにし、体重移動を向上させたいと考えていました」とコズニックは振り返る。「こうした目標から、地面とダイレクトに接するAirのケースを8つ備えたシューズが生まれました。このデザインによって、ケースがより効率的に空気を圧縮し、柔軟性と弾むような履き心地が向上しています。Nikeの高性能フットウェアのアプローチを、毎日履きたいシューズに応用した形ですね」