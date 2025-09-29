NikeとHypericeが提携し、Hyperbootを開発

Nike x Hypericeブーツはバッテリーを搭載したハイカットシューズで、必要なときに足と足首を温め、ダイナミックなエアコンプレッションマッサージを提供する。 発熱体に接着加工されたデュアルエアNormatecブラダーのシステムが、アッパー全体で熱を均等に分散。これにより、足と足首の筋肉と組織の深部まで熱が行き渡り、アスリートがウォームアップとリカバリーをゆっくり行えるように。 熱とコンプレッションはシューズのボタンを押して調節し、3段階から選ぶことが可能だ。

さまざまな競技のアスリートがテストに協力しており、そのフィードバックを絶えず取り入れながら製品のイノベーションは今も続いている。

「トラックに行ってワークアウトをする前の朝のルーティンに、Nike x Hypericeのブーツはもはや欠かせません」と話すのは、陸上競技選手のナフィ・ティアム。 「朝は足がこわばっていることもありますが、それが解消された状態でトレーニングを始められるので助かります」