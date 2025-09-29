NikeとHypericeが提携し、Hyperbootを開発
製品ニュース
ウォームアップとリカバリーへのアプローチを変える、ハイテクなブーツが登場。
- Nikeは、革新的なウェアラブルテクノロジーを搭載した製品をHypericeと共同開発。ウォームアップと迅速なリカバリーを促進する機能により最適なパフォーマンスを実現する。
- Nike x Hypericeブーツは、足と足首を温め、ダイナミックなエアコンプレッションマッサージを提供するハイカットシューズ。
革新的なリカバリーテクノロジーで知られるHypericeとNikeが提携。ウォームアップとリカバリーにおけるプロセスの改善を目指してウェアラブルテクノロジーを搭載した製品を開発した。 Nike x Hypericeのブーツは、アスリートがトレーニングや試合で常に最高のパフォーマンスを発揮できるよう設計されている。
「このコラボレーションは、2つのブランドによる数年にわたる協業の集大成です。私たちは、アスリートのパフォーマンスとリカバリーの向上を目標に掲げ、革新的なフットウェアとアパレルの提供に取り組んできました」とHypericeの創設者かつ社長であるアンソニー・カッツは説明する。 「そして、これはまだ始まりに過ぎません」
このブーツは、アスリートの心身にとって同じぐらい重要な、リカバリーとウォームアップの双方に役立つように設計されている。 「優勝をかけてプレーするときでも、仕事で足をたくさん使うときでも、Hyperbootはアクティビティに向けて体を整えるのに役立ちます」とNikeアスリートイノベーション部門シニアディレクターのトビー・ハットフィールドは語った。
Nike x Hypericeブーツはバッテリーを搭載したハイカットシューズで、必要なときに足と足首を温め、ダイナミックなエアコンプレッションマッサージを提供する。 発熱体に接着加工されたデュアルエアNormatecブラダーのシステムが、アッパー全体で熱を均等に分散。これにより、足と足首の筋肉と組織の深部まで熱が行き渡り、アスリートがウォームアップとリカバリーをゆっくり行えるように。 熱とコンプレッションはシューズのボタンを押して調節し、3段階から選ぶことが可能だ。
さまざまな競技のアスリートがテストに協力しており、そのフィードバックを絶えず取り入れながら製品のイノベーションは今も続いている。
「トラックに行ってワークアウトをする前の朝のルーティンに、Nike x Hypericeのブーツはもはや欠かせません」と話すのは、陸上競技選手のナフィ・ティアム。 「朝は足がこわばっていることもありますが、それが解消された状態でトレーニングを始められるので助かります」
このブーツを履いている間、アスリートたちは大きな違いを実感したと言い、トレーニングを始める前にウォームアップを済ませたかのように感じている。 彼らは、たった一度使用しただけで足や足首が軽くなり、自由に動かしやすくなったと強調する。
「すぐに違いが分かりました」とゴルファーのトム・キムは話す。 「朝、Nike x Hypericeのブーツを履いた後は足がすごく軽いんです」
NikeとHypericeは引き続きアスリートからのフィードバックを収集し、今も開発を進めている。 Nike x Hyperice ブーツは、2025年5月17日より北米のnike.comとNikeの一部取扱店で発売開始。 世界市場では、2025年のホリデーシーズンから発売予定だ。