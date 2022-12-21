新年の抱負4つとその目標を守り抜くコツ

新しい年を迎えるにあたり、新年の抱負を立てて健康的なライフスタイルに変えようとする人は多いだろう。 特にアイデアがない場合は、 マインドフルネス、運動、休息、健康的な食事を重視した目標を立ててみよう。 どんな目標を立てたとしても、小さな変化が健康全般に大きな違いを生む。

しかし最も難しいのは、新年の抱負を決めることではなく、それを守り抜くことだ。 2021年に『International Journal of Environmental Research and Public Health』で発表された研究によれば、丸1か月、新年の抱負を諦めずに守り続ける人は少数とのこと。

では、エキスパートが勧める新年の抱負4つとそれを守り抜くコツをチェックしよう。