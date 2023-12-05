スポーツを通じて女の子に勇気を与えよう

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勇気を身に付ける
女の子のコーチングガイド
最終更新日：2023年12月5日
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エキスパートによると、女の子はプレーするチャンスがあれば、身体的、精神的、感情的、社会的に優れたパフォーマンスを発揮する。ただ現状では、女子がスポーツをやめてしまう割合は男子の2倍。Nikeは、地域のパートナーやエキスパートと協力し、この風潮を変える取り組みを行っている。その一環として作成したのが『女の子のコーチングガイド』。若きアスリートを導き、勇気づけ、サポートするための資料だ。
スポーツには、しばしば冒険も必要だ。新しい技術を学ぶとき、不慣れな練習をやり抜くとき、ディフェンスに挑んでゴールを狙うときに、弱音を吐いてはいられない。うまくできれば女子でも大抵褒めてもらえるが、新しい技を試して失敗したときにも男子同様のポジティブなフィードバックがもらえるとは限らない。
こんな理由から成功する自信を失い、チャレンジをためらってしまう可能性もある。リスクの大きいパスを自重したり、ボールに飛び込むことを避けたり、得意なトラック種目だけにエントリーしたり。そんな態度では、たくさんのすばらしい経験が得られるチャンスを逃がしてしまう。
一か八かの得点を狙ったシュートを想像してみよう。得意な自由形ではなく、バタフライに挑戦する場面でもいい。大量失点したゴールキーパーでも、ファインセーブの経験は必ず記憶に残る。そんな経験から、勇気を出して立ち向かえるようになる。スポーツでも、人生でも、大きな違いが生まれるはずだ。
勇気のある女の子の育成について、詳しくはこちらのTED Talkをご覧ください。