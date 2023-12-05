スポーツを通じて女の子に勇気を与えよう

失敗を気にしない

失敗しても気にしなくていい環境を作ること。「ドンマイ」のジェスチャーを決めて（失敗を「払い落とす」ため、肩のほこりを払うしぐさなど）、「気にするな」というメッセージを伝えよう。コーチ自身が完全無欠の人間ではないことも伝えよう。あなたの失敗談を聞けば、完全無欠な人間ではないと理解してくれる。自分も完全無欠になる必要などないのだと学んでくれるはずだ。