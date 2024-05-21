容姿やダイエットを話題にしない文化を作ろう。自分の体、またチームメイトや相手チームのメンバーの体についても話題にしないようにする。「かわいいね！減量したの？」などという「前向き」に聞こえるコメントも避ける。これは、「体について話題にしなくてもいい環境」を作るということ。体の外見を話題にせずに、体を使ってできることやスポーツでの体験に目を向けさせよう。このルールは、自宅だけでなく、練習や試合の際にも取り入れる。お手本になって、このきまりを周りの全員が守れるように気を配ろう。

フィールド、コート、トラックに足を踏み入れれば、体型にかかわらず、どんな女の子もアスリートだ。今こそ基準を変え、勝利を再定義しよう。すべての女の子に夢をかなえるチャンスを与えるために。

Body Confident Sportは、NikeとDoveが開発したプログラム。女の子たちが自分の体に自信を持ち、スポーツが自分の居場所だと感じられるようにサポートしている。このコンテンツは、スポーツにおける女性に関する研究をおこなうTucker Center for Research on Girls & Women in SportとCentre for Appearance Researchの協力で作成された。

全体の概要は、以下のリンクを参照のこと。

www.bodyconfidentsport.com