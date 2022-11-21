妊活中にBMIを気にすべきでない理由とは

妊娠は、ある意味、謎に包まれた現象だ。赤ちゃんを授かり、妊娠を維持できるかどうかを左右する要素は、遺伝子、既往歴、子宮の形など、非常に多くある。もちろん、精子の提供者の生殖能力も影響する。なかでもとりわけ厄介で議論を呼ぶ要素が、体格指数、BMI（Body Mass Index）だ。



あきれた話だと思うかもしれない。私たちも同感だ。そもそもBMIは医療用に導入されたものではない。BMIの計算式（体重 ÷ 身長² × 703）は、19世紀の統計学者、アドルフ・ケトレーが、人々（西洋の白人男性）の平均的な体格を測定する手段として考案したもの。1970～1990年代、適正体重を判断するための画一的な測定法として使われ始めたが、その理由は、ほかに利用できる手段と比べて多少優れていると見なされたからに過ぎない。今でも、研究者や疾病予防管理センター（CDC）は、「個人の肥満度や健康を診断するものではない」と説明している。



では、一見何を意味するかわかりにくいこの数式は、子宮とどのような関係があるのだろうか。一定のBMIを超える患者は、「十分に」減量しない限り、多くの不妊治療クリニックにおいて治療を受けられない。これは患者と医師の双方を悩ませ、物議を醸している問題だ。たしかに「標準的な」数値の範囲からはみ出したBMI（これも意見が分かれる）がさまざまな理由で妊娠率の低下と相関関係があるのも事実ではある。しかしその一方で、シアトルのPacific NW Fertility所属の生殖内分泌科医兼産婦人科医で、ポッドキャスト「Baby or Bust」の司会を務めるロラ・シャヒーンによれば、さまざまな体重の人が妊娠に至っているという（「標準的な」体重で妊娠に至らない場合もある）。「人を1つの型にはめて、『BMIが高すぎる、あるいは低すぎるから妊娠は難しい』などと言うのは、問題の全体像を捉えていない証拠です」



問題の一部に過ぎないにもかかわらず、体重だけに着目するということはかえって悪影響を及ぼす可能性がある。研究によれば、意図的に落とした体重はたいてい一時的でリバウンドしがち。結果的に体重の増減を繰り返すことになり、脳卒中、心臓病、糖尿病のリスクを高めてしまう。つまり、健康全般を阻害する。全体的な健康の維持は、性と生殖に関する健康にとても重要だと、シャヒーンは説明する。



そこで、シャヒーンが言う「いわゆる恣意的な数値」を気にして悩むのではなく、妊活中に取るべき、異議を挟む余地のない対策を紹介しよう。