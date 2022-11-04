ダウンジャケットのお手入れ方法

ダウンジャケットは、寒い季節の定番アイテム。驚くほど暖かい快適な着心地を提供する。 だが日常的に着用してワンシーズンが過ぎると、生地がくたびれて見えたり、ふわふわだったダウンの中わたがつぶれて薄くなったりする。 そうなったら、ダウンジャケットをお手入れするタイミングだ。

ダウンジャケットはドライクリーニング店に出す必要があると思われているが、実は必ずしもそうではない。 ダウンやポリエステルの中わたを詰めたNikeのパファージャケットは、自宅の洗濯機で簡単に洗ってお手入れできる。

他の衣類と同様に、洗う前には必ずタグをチェックし、パファージャケットのお手入れ方法に従うようにしよう。 洗濯機や手洗いが推奨されている製品なら、ここで紹介するヒントを参考にしてダウンジャケットを洗濯しよう。

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