シューズにできたシワや折り目を取り除く方法

現在のところ、シューズのシワを消す最も一般的な方法はアイロンがけだ。しかしこれは同時に最もリスクの高い方法でもある。アイロンをかける際の重要ポイントは次の2つだ。

シューズのヒールからトゥボックスまで、詰め物をして形状を維持すること。 しっかり中に詰め込むほど、シワが伸びやすくなる。 新聞紙などの古紙が最適だが、段ボールやソックスでもよい。 必ずシューズに当て布をしてアイロンをかけること。 熱いアイロンをシューズに直接当てると、修復不可能なほど傷んでしまうことがある。 シューズを焦がさないよう気を付けよう。

アイロンをかける手順は次のとおり。

手ぬぐいなどの布を湿らせる。

布でシワを直接覆う（布は折り重ねてもよい）。

アイロンは一番低い温度に設定する。

布の上からアイロンをかける。時間は1回につき10秒間だ。

シューズのダメージを防ぐため、1回かけるごとにシワの状態を確認する。

シワが消えたら、シューズの中に詰めていた物を取り出し、シューズを冷ます。

アイロンをかけることでシワが消えるのは、熱と水分によってシューズの素材が柔らかくなり、シワが伸ばされるからだ。 布を挟んでアイロンからの熱を和らげることで、シューズの素材に望まない焦げ跡が残るのを防ぐ。

この方法は、レザーのシューズに最適だ。 スエードのシューズにも使えるが、水とスエードは相性が悪いため、できるだけきつく布の水分を絞っておく必要がある。