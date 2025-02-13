シューズの臭いを取る方法

ソックスを履かないでシューズを履き続けると、汗により、確実にシューズは臭いを放つようになる。 「汗そのものが臭うのではなく、湿気を好む（皮膚上の）バクテリアがジメジメした環境に引き寄せられるのです」認定パーソナルトレーナー、RRCA認定ランニングコーチで元理科教師のエリカ・コヴィエロはこう説明する。 「臭いは、これらの微生物が食べたものを消化するときに発生する廃棄物から生まれます」

コヴィエロによれば、適切なソックスを着用すれば、肌から湿気を逃がして足をさらりとした状態に保てるため、バクテリアの増殖も防げる。 「質の良いソックスを履いていれば、ソックスの中に湿気を閉じ込めることができ、それはそのまま洗濯機に入れられます。ソックスなしで走った場合はシューズ自体に湿気が吸収されます」とコヴィエロは言う。

では、汗のかきすぎを防ぐのに最適なソックスの種類とは？ Nikeのプロダクトラインマネージャー、ダスティン・ナーデは、ウールソックスが最適だと述べている。コヴィエロも同意見だ。 「ウール繊維に含まれる油分がバクテリアに対するバリアの役割を果たし、天然の臭い対策になります」とナーデ。 「ウールやラノリンにアレルギーのある人の多くは、スポーツウェアに使用されている最新のウール混紡素材の方が、従来のアイリッシュセーターなどよりもはるかに快適で、刺激が少ないと感じるかもしれません」

ソックスは6〜12か月ごとに交換する必要がある。 無地のウールの靴下を探しているなら、ナイキ エブリデイ ウール クッションド クルーソックス（30ドル）がおすすめだ。 コヴィエロによると、ポリエステルなどの合成素材も足から湿気を逃がし、肌を可能な限りドライな状態に保ってくれる。 ナイキ エブリデイ プラス クッションド ソックス（22ドル）はポリエステル混紡素材でできており、Nike Dri-FITテクノロジーにより、どんなアクティビティをしていても、一日中足をさらりと快適な状態に保つ。