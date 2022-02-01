健康的なルーチンを維持するには

健康になるためのルーティンについてもっとアドバイスが欲しい人は、「TRAINED トレーニング最前線」を聴いてみよう。クロスフィットアスリートのローガン・オールドリッジが登場し、エールを送ってくれる。さらに、専門家からの健康になるためのアドバイスにも注目だ。