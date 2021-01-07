言い訳にさようなら：走る気にならないときの解決策

「痛みがあるということは、怪我をしている可能性があります」とベネットは説明する。「そのため短期的には、今はランニングをすべきではないでしょう。しかし気にする必要はありません。こんなふうに考えてみましょう。ランニングがとても上達してきたので、オールラウンドのアスリートを目指す必要が出てきたと。やりましたね。そこで、なぜその怪我をしてしまったのかを考えましょう。股関節屈筋を鍛えていますか？体幹や、膝関節を安定させる腿四頭筋のような筋肉を鍛えていますか？運動の量を大幅に増やすということではありません。プランクやリバース・ランジでも健康維持において大きな違いが生まれるのです」



上に挙げた障害のいずれかを克服してみよう。そうすれば、走る気分にならないときでも、継続することがランニングの素晴らしさの一部であることを実感するだろう。



「最低な走りしかできないこともあります」とベネットは言う。「母親との口論がストレスになっているのかもしれないし、ひどく寝不足だったのかもしれません。しかし、そういうランニングを終えたときでも、それがわずか1ブロック先であっても『やり遂げた。走り切った。自分について知る収穫があった』と言うことはできます。その気持ちをもう一度味わいたいと思うことが、ランニングのモチベーションにつながるのです。1日の終わりにベッドに入るとき、そのような希望が必要なときもあります。それはとてつもない達成感であり、ランニングがもたらしてくれるものなのです」



次にランニングをする気になったときは、ぜひベネットコーチが肩に乗っていることを想像し、言い訳を覆してみよう。