ワークアウト前にウォームアップする理由と、その正しいやり方

ウォームアップを省略するリスク

ワークアウト自体の時間がなかなか取れないとき、ワークアウト前の準備に費やす数分間を煩わしく感じてしまう。だが結局は調子を崩したり、筋肉にハリや痙攣をもたらしたり、ひどい筋肉痛や炎症を招くことを考えれば準備は怠れない。ウォームアップの省略に警鐘を鳴らすのは、筋力とコンディショニングの認定スペシャリストとして活躍するミシェル・オルソン博士。アラバマ州モンゴメリーのハンティンドンカレッジで、スポーツ科学を専門とする上級臨床教授も務める専門家だ。



「ワークアウトで適切に動くためには、筋肉や心臓を含むすべての細胞と臓器に、普段よりも多くの酸素と栄養が含まれた血液をたくさん循環させなえればなりません。ウォームアップによって血液中の酸素を増やしておくと、めまいや動悸を防ぐのにも役立ちます。動悸は必ずしも異常ではありませんが、長距離ランナーの心臓にとってはあまり良いことでもないのです」とオルソン博士は説明する。



デメリットは他にもある。「筋肉が硬いままワークアウトをすると、姿勢が崩れて大きめの筋肉が十分に運動できなくなります」と説明するのは、パフォーマンスセラピーを専門とするデビッド・リーヴィー氏。シカゴのリアクトフィジカルセラピー創立者でもある。たとえば一日中デスクの前に座っている人は、股関節の屈筋が固くなりがちで、骨盤が少し前に出ている（前傾）傾向がある。このためランやリフトでも腹筋や大臀筋が十分に動かず、ハードなワークアウトの効果が低下するのだ。