サッカーボールの蹴り方

キック上達のただ一つの方法は、練習をすること。そこでキックドリルが必要になる、とバスビー氏は言う。コーンを2つ準備し、ボールが当たっても大丈夫な壁を探すか、練習に付き合ってもらえるパートナーを探す。

以下の練習を合計10～20分間、週に3日から5日行うことを目標にする。