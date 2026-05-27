サッカーのプレー方法をサッカーコーチが伝授

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サッカーのプレー方法：コーチが説明するルール、ポジション、基本
アクティビティ
認定コーチのアドバイスをもとに、サッカーのプレー方法を学ぼう。初心者に必要なポジションや試合の基本も解説。
推定35億人以上のファンを持つ、世界最大のスポーツとされるサッカーは、テンポが速く、楽しさに満ちた、観戦するのもプレーするのもエキサイティングなスポーツだ。だから、サッカーを最大限に楽しむために、基本を学ぶ価値はある。このガイドには、認定コーチから、フィールドに出るために必要なすべての情報がある。
この記事のポイント
- サッカーの試合は前半45分・後半45分の合計90分。
- 各チームはフィールドプレーヤー10人とゴールキーパー1人で構成される。
- 知っておくべき主なルールは、オフサイド、ハンド、イエローカードとレッドカード、ペナルティキックだ。
- ポジションには、フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーがあり、すべて同様の基本的スキルが要求される。
- ペナルティーは、ペナルティーエリア内でファウルが犯された場合に下される。
サッカーの試合時間の？
「試合は全部で90分、前半45分と後半45分に分かれます」そう話すのは、イングランドサッカー協会とスコットランドサッカー協会の認定サッカーコーチであるカール・ワイルドだ。マネジメントの専門家であり、『Essential Practices for Player Development（選手の上達に必要な練習）』の著者でもある。
「前半も後半も、途中の休憩やタイムアウトはありません。選手の怪我や交代で試合が中断すると、審判は時計を止めます。そして通常、90分の後に3～4分のプレー時間が追加されます」と彼は説明する。
サッカーの基本ルールとは？
サッカーのプレー方法を学ぶには、まずルールの基本を理解する必要がある。プレーや練習を積み重ね、何度も試合を観るうちに、細かいルールがわかってくる。しかし、ある程度の知識を得てからプレーすれば、理解が早まるだろう。これから紹介するのはサッカーの基本的なルールだ。
サッカーにおける「ハンド」とは？
サッカーでは、絶対に手を使ってはいけない。ボールを手や腕で操作する行為は反則となり、「ハンド」と呼ばれる。
「ハンドのルールは非常に重要ですが、近年では判定が難しいケースも増える傾向にあります」ブライトン大学でプロのサッカーコーチを務めるルーク・タフィーはこう語る。「フィールド内では、ゴールキーパー以外、どの選手もシャツの袖より下の腕や手でボールを触ることはできません。少しでも触ると、相手ボールになります」と説明する。
とはいえ、自分のいる方向に向かって蹴られたボールがたまたま腕に当たることもあるかもしれない。こうしたアクシデントは、腕を使ってボールを動かさない限り問題ないとされている。
サッカーにおける「オフサイド」とは？
これもサッカーでよく耳にする単語であり、試合で特に重視されるルールのひとつだ。タフィーによると、オフサイドの意味は次のとおり。「チームの最前列にいるフォワードは、敵陣ゴールとの間に相手チームのディフェンダーが1人以上いる位置に留まらなくてはなりません。それよりゴールに近いとオフサイドと見なされます」
オフサイドの位置にいると、ボールを守る選手が誰もいないので、攻撃側は簡単に得点できてしまう。
サッカーにおけるイエローカードとレッドカードの意味とは？
サッカーで、ルールに違反したプレーは反則（ファウル）となる。審判の裁量次第ではあるが、相手チームの選手に対して蹴る、つまずかせる、押すなど、スポーツマンシップに反する行為が見られた場合、反則と判定される。
こうした行為があった場合、主審は反則の重大さを示すために、イエローカードまたはレッドカードを提示することがある。イエローカードは正式な警告を意味し、選手はそのままプレーを続けることが可能。一方、レッドカードは重大な反則を示し、選手は即座に退場となる。
ペナルティキックでは何が起こる？
ペナルティーエリア内でディフェンス側がファウルを犯した場合、相手チームはペナルティーキックを蹴ることができる。つまり、ゴールキーパーと1対1の状態で得点を狙えるのだ。ペナルティーキックは、ペナルティーラインから10ヤード離れた位置から、ゴールに向けて直接蹴らなくてはならない。
「ペナルティーエリア内でファウルやハンドを犯さないことが重要です。相手チームにペナルティーキックの機会を与えることになり、その結果、統計的に非常に高い確率で得点されてしまいます」とタフィーは言う。
「ペナルティーキック以上に深刻なのは、選手の退場です。危険なタックルなど不適切な行為に対してレッドカードが提示されたりイエローカードが2枚続いたりすると、退場処分となります」退場処分となった選手は、それ以上試合に参加できない。また、選手の交代も不可能だ。
コーナーキック、スローイン、フリーキックとは？
得点とならなかったボールがゴールラインを越え、しかもディフェンス側の選手が最後にボールに触れた場合、攻撃側のチームはコーナーキックを蹴ることができる。コーナーキックによるプレー再開は、攻撃側に再び得点を狙うチャンスをもたらす。
ボールがタッチラインの外に出てしまった場合、審判は相手チーム（最後にボールに触らなかったチーム）の選手にスローインを許可する。タッチラインの内側にボールを投げ入れるのだが、このとき選手は両足を地面につけて、両手で持ったボールを頭上に掲げなくてはならない。
ピッチ上（ペナルティーエリア以外）でファウルが行われると、相手チームはフリーキックを蹴ることができる。直接フリーキックでは直接ゴールを狙えるが、相手チームのディフェンダーにブロックされる場合もある。間接フリーキックでは、最初にチーム選手にボールをキックしてから、ゴールを狙う（そして得点する）ことができる。
サッカーで得点する方法は？
サッカーでは、相手チームのゴールネットの中にボールを蹴り入れると、ゴール（得点）と判定される。最も得点しやすいのはフォワードだが、どのポジションであってもフィールドにいる選手なら誰でも得点可能であり、ゴールキーパーも例外ではない。
サッカーの得点はきわめてシンプルで、1回のゴールで1点が入る。リーグ戦なら、どちらか一方のチームが勝利する、という試合結果にならなくても構わない。ワイルドによれば、一方のチームが勝つか、「ドロー」と呼ばれる状態になって試合は終了する。ドローとは同点のこと。0対0で終わったときも該当する場合があるが、試合形式によって異なる。
「90分プレーして同点だったときは、通常、30分の延長戦を行います。この時間も前半15分、後半15分とします」とワイルド。「それでも決着がつかない場合はPK戦になります。通常、各チーム5人が交互にペナルティーキック（PK）を蹴ります」このとき、選手はゴールキーパーが守るゴールに向かってボールを蹴り入れる。
PK戦で一方のチームの得点が他方を上回ったら、そのチームの勝利となる。得点に差がなく依然として同点の場合、サドンデス方式に切り替わり、選手は、いずれか一方が多く得点するまでペナルティーキックを蹴り続ける。
サッカーにはどんなポジションがある？
サッカーは究極のチームスポーツであり、フィールドに立つ誰もがポジションに関係なく攻守を切り替え、ゴールを決めることができる。
「サッカーの全ポジションについて適切に表現するなら、どのポジションも同じ、必要なスキルも同じ、重要なのは自分がフィールドのどこにいて何をしたいか、だけなのです」そう語るのはニューヨーク市でサッカーコーチを務めるレイ・セルヴァデュライ。彼はユースサッカーでチームを3回全米優勝に導いている。
試合中、各チーム10人のフィールドプレーヤーはフォワード、ディフェンダー、ミッドフィールダーのいずれかのユニットに分かれ、その中でさらに細かく役割を分担する。「ユニット内でどのように連携するか理解することが重要です」とセルヴァデュライは言う。選手一人ひとりが確実に、必要かつ効果的なやり方で試合に貢献できるようになるからだ。
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フォワードは攻撃をつかさどるポジション。点を取る、あるいはストライカーにボールをパスしてシュートチャンスを作るというのがフォワードの選手の典型的な役割だ。
ストライカー
単独で敵陣ゴール前につめているのがストライカーだ。攻撃を担うフォワードのポジションで、相手ディフェンダーを巧みにかわしてゴールを決める。
ディフェンス
ディフェンスで何よりも重要なのは「守りを固め、ゴールにボールをよせつけないこと、そして相手チームに得点の機会を与えないこと」だとセルヴァデュライは説明する。
ディフェンダーにとって一番の目標はボールをゴールから遠ざけることだが、得点することもできる。
「そこがディフェンダーの大きな魅力です。攻守両面を担当するのです」と彼は言う。「ときには前線まで上がってゴールを狙いながらも、相手チームの得点チャンスは徹底的につぶさなくてはなりません」
ゴールキーパー
サッカーのフィールドでは、2人のゴールキーパーがそれぞれ自分のチームのゴールを守っている。このポジションでは、ディフェンダーやフォワードとは異なるスキルが求められる。
「手を使ってボールがゴールに入るのを防ぐだけでなく、試合をコントロールする役割も求められます」とセルヴァデュライ。「ゴールキーパーは、試合中ずっとフィールド全体を見ています。絶えず声を張り上げて、チームメイトに次々と指示を出します」
ミッドフィールダー
セルヴァデュライは、さまざまな場所に巧みにパスを出すミッドフィールダーを「リンクアップ（接続）プレーヤー」と呼んでいる。彼らはボールを自分のチーム内でキープする役割を担い、また、攻守の切り替えが最も多いポジションでもある。
サッカーに必要なシューズは？
サッカーの試合では、シューズにどのような特性が備わっているかが、パフォーマンスを左右する可能性がある。たとえば、素早く走ったり方向転換したりするための優れたトラクションや、疲労を軽減する軽量性などだ。Nike マーキュリアル シリーズは、その両方を兼ね備えている。
- Nike マーキュリアル ヴェイパーは、Nike史上最軽量のサッカースパイク。FlyLiteプレートテクノロジーによって軽量化を実現しながら、ソックスのようなフィット感を持ち合わせている。さらに、ソールに刻まれたV字型のスタッドが、狭いスペースでの急な方向転換時に優れたトラクションを発揮する。
- Nike マーキュリアル スーパーフライは、Nike最速クラスのサッカースパイク。存在感のあるAir Zoomバッグが、力強いエネルギーリターンをもたらし、トップスピードでのスプリントに対応する設計。Flyweave Ultraアッパーが足をしっかり固定し、V字型のスタッドが広いスペースでの爆発的な加速をサポートする。
Nikeでは、マーキュリアル以外にも、多彩なサッカーシューズを展開している。ローカットとハイカットの両タイプを用意したファントム 6、柔らかくグローブのようなフィット感で知られているティエンポ マエストロもその一つだ。サッカーには持久力と瞬発的なスプリント、そして素早い切り返しが求められる。履いていて自信が持てるシューズは、試合の流れを変える力を秘めている。
サッカーを始めるべき理由は？
子どもの頃にプレーしていた人はもちろん、これまで一度もボールを蹴ったことがない人でも、実際に始めてみると、サッカーは思っているより取り組みやすいスポーツだと感じるかもしれない。ルールは比較的シンプルで、ポジションも柔軟に交代できる。また、仲間との一体感が生まれやすく、気軽な試合や練習をもっと楽しみたくなる魅力もある。
よくある質問
サッカーの試合時間はどれくらいですか？
正式な試合は90分で、45分ずつの前後半に分かれている。前後半の途中に休憩やタイムアウトはない。両ハーフの間には、15分のインターバル（ハーフタイム）が設けられている。
サッカーチームの人数は？
フィールドに立つのは合計22人で、各チームはフィールドプレーヤー10人とゴールキーパー1人で構成される。少人数での試合も可能だが、通常の試合ではチームごとに最低7人が必要だ。
スモールサイドサッカーについて。初心者に適したプレー形式か？
スモールサイドサッカーとは、11対11のフルマッチよりも少ない人数で行われる試合の総称で、多くの場合3対3から7対7の範囲で行われる。これには、公園でのピックアップゲーム、フットサル、多くのインドアリーグや地域のレクリエーションリーグなども含まれる。
初心者にとってスモールサイドは、必要な人数やスペースが少なく、ボールに触れる機会も多いため、サッカーを始める入り口として適していると言える。また、足捌きや素早い判断力を養うのに最適な形式の一つとされている。
サッカーをプレーするには、完全なチームが必要か？
その必要はまったくない。標準的な試合は11対11で行われるが、サッカーは少人数でも、場所を選ばずプレーできるスポーツだ。3対3、5対5、7対7といった形式は世界中で広く一般的で、気軽に楽しむプレーヤーや地域のピックアップゲームでも楽しまれている。多くの地域では、こうした少人数形式のサッカーが最も一般的なプレー形式となっている。
ペナルティキックとは？
ペナルティーエリア内でディフェンス側がファウルを犯した場合、相手チームはペナルティーキックを蹴ることができる。つまり、ゴールキーパーと1対1の状態で得点を狙えるのだ。ペナルティーキックは、ペナルティーラインから10ヤード離れた位置から、ゴールに向けて直接蹴らなくてはならない。
サッカーのフィールドの大きさは？
フィールドのサイズは一定ではないが、一般的にはアメリカンフットボールのフィールドとほぼ同じ長さ（110メートル）で、幅は約70メートルで設計されている。ただし、50～100ヤードの小さいフィールドでプレーすることもできる。サッカーのフィールドは「ピッチ」と呼ばれ、中央で半分に分けられており、各チームは自陣から試合を開始する。2つに分割されたフィールドには、それぞれのゴール近くに「ペナルティーエリア」または「18ヤードボックス」という領域が設けられている。
サッカーでは、どの選手でもゴールを決められる？
もちろん。ゴールキーパーを含め、どのポジションの選手でもゴールを決めることが可能だ。ボールがゴールポストの間のゴールラインを越え、反則がなければゴールと認められる。