サッカーのプレー方法をサッカーコーチが伝授

サッカーでは、絶対に手を使ってはいけない。ボールを手や腕で操作する行為は反則となり、「ハンド」と呼ばれる。

「ハンドのルールは非常に重要ですが、近年では判定が難しいケースも増える傾向にあります」ブライトン大学でプロのサッカーコーチを務めるルーク・タフィーはこう語る。「フィールド内では、ゴールキーパー以外、どの選手もシャツの袖より下の腕や手でボールを触ることはできません。少しでも触ると、相手ボールになります」と説明する。

とはいえ、自分のいる方向に向かって蹴られたボールがたまたま腕に当たることもあるかもしれない。こうしたアクシデントは、腕を使ってボールを動かさない限り問題ないとされている。