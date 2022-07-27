エキスパートが教える、プルアップの始め方

プルアップを行う際は、腕、肩、背中、体幹の筋肉群を使用する。 『Strength and Conditioning Journal』の2014年のレビューによると、プルアップには3つの段階がある。スターティングポジション、上昇、そして下降の3ステップだ。そしてそれぞれの段階で、同じ筋肉が使用される。

各部位で使用される筋肉一覧：

肩 中部僧帽筋 後部三角筋 棘下筋 大円筋 肩甲下筋

背中 下部僧帽筋 菱形筋 広背筋 脊柱起立筋

胸 小胸筋 大胸筋

腕（上腕・前腕） 上腕二頭筋 上腕筋 上腕撓骨筋 長掌筋 橈側手根屈筋 尺側手根屈筋 深指屈筋 浅指屈筋 長拇指屈筋

腹部 外斜筋



理学療法士および理学療法博士の資格を持ち、 オレゴン州タイガードのLife’s Work Physical Therapyで臨床部長を務めるエリン・コートニーによると、プルアップを正しく行うためには、これらの筋肉をすべて連動させる必要がある。 上述した筋肉はどれもプルアップを行ううえで重要だが、その中でも特に重要な役割を果たす筋肉がある。

「プルアップにおいて主要なはたらきをするのが広背筋です」とコートニーは語る。 「広背筋は背中にある大きな筋肉で、腕と繋がっています。広背筋は肩を内旋、伸展、内転させる筋肉。 そしてプルアップには、これらすべての動作が入っています。 上腕二頭筋もプルアップをアシストし、 肘を曲げたり、さらには肩を屈曲（腕を上げる動作）するときにも役立っています。 また、菱形筋は肩甲骨の安定を支え、三角筋は肩の安定をサポートします」