プルアップの正しいやり方

アシスト付きのプルアップマシンがあれば、体重の負荷を減らした状態でエクササイズできる。そんなマシンがない場合は、レジスタンスバンドをプルアップバーの中央に結び付け、ループが低く垂れ下がった状態にする。ベンチを踏み台にして、片足をループに乗せ、その上に反対側の足を乗せる。脚をまっすぐ伸ばし、バーを握ってプルアップを開始。負荷が少なすぎるなら、強度の低いレジスタンスバンドを使うか、片膝をループに乗せてサポートを減らしてみよう。



バーの上に顎を出した体勢から、逆向きの動きで始めてもいい。メカニズムは同じだが、バーをアンダーハンドグリップ（逆手）で握ること。こうすることで、二頭筋をさらに鍛えることができる。