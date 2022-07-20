家庭にあるものを原料にして、自作の染み抜きを作ることができる。

カラフルな（あるいは白ではない）ランニングシューズの場合、温水に、少量の低刺激洗濯洗剤または食器用洗剤を混ぜる。

白の（あるいは淡色の）ランニングシューズの場合、等量の重曹と水を混ぜてペースト状にする。 このような溶液は、がんこな汚れに効果がある。

ミセラウォーターでもよい。 ミセラウォーターは、精製水、保湿剤、洗浄化合物で作られており、球状ミセルを形成し、それが汚れや油を表面から落としてくれる。