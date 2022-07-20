ランニングシューズのクリーニング方法
製品のお手入れ
ランニングシューズはどうしても汚れてしまうもの。 そこで、シューズをキレイにする8ステップの簡単な手順をご紹介。
備品
- 食器用洗剤
- 洗濯洗剤
- 重曹
- ミセラウォーター（任意）
- ホワイトビネガー（任意）
- 漂白剤（任意）
ツール
- シューズブラシ
- 歯ブラシ
- 洗浄用の布
- 柔らかい清潔な布
- 洗濯ネット（任意）
多くのランナーにとって、新品のランニングシューズに勝るものはないだろう。 しかし新鮮さはつねに長続きするものではない。 道路でも、トラックでも、あるいはトレイルでも、シューズに傷や汚れが付くことは避けられない。
以下にランニングシューズ、特に白いシューズをクリーニングする8つの簡単な手順を紹介する。 30分もかからずに、シューズの見た目もにおいもフレッシュな状態にすることができる。 （ただし、シューズは約8時間乾かす必要があることを忘れずに。）
ランニングシューズのクリーニング方法
1.低刺激洗浄液を作る
家庭にあるものを原料にして、自作の染み抜きを作ることができる。
カラフルな（あるいは白ではない）ランニングシューズの場合、温水に、少量の低刺激洗濯洗剤または食器用洗剤を混ぜる。
白の（あるいは淡色の）ランニングシューズの場合、等量の重曹と水を混ぜてペースト状にする。 このような溶液は、がんこな汚れに効果がある。
ミセラウォーターでもよい。 ミセラウォーターは、精製水、保湿剤、洗浄化合物で作られており、球状ミセルを形成し、それが汚れや油を表面から落としてくれる。
2.乾いたブラシでこする
クリーニングの準備ができたら、シューズブラシや歯ブラシを使って、アウトソール、ミッドソール、アッパーにたまった汚れを落とす。
3.シューレースを外して洗う
シューズ本体のクリーニングの次のステップに移る前に、シューレースを洗おう。 どれくらい汚れているか、どれくらいきれいにしたいかによるが、次の3つの手順で行う。
- シューズからシューレースを外し、手かブラシを使って少量の低刺激洗浄液を塗る。 水で洗い流してから、柔らかい布で軽くたたきながら乾かす。
- 低刺激洗浄液で洗ってもまだ汚れが残っている場合、洗濯ネットに入れて、洗濯機で弱回転の設定にして洗ってもよい。
- 白いシューレースを元の状態に戻すなら、漂白剤を使おう。 ゴム手袋などの掃除用手袋を装着し、約4リットルの水に大さじ3杯の漂白剤を混ぜる。 洗濯ネットにシューレースを入れて、漂白液に浸す （シューレースが浮かんでしまうなら、何か重いものをのせて完全に沈むようにする）。
5分間漂泊液に浸した後、 再び手で洗うか、（洗濯ネットに入れて）洗濯機で弱回転の設定にして洗う。 熱を加えると先端のプラスチックが変形するおそれがあるため、自然乾燥させよう。
（関連項目：白いシューズをピカピカにする方法）
4.ソールを洗う
それでは、シューズのアウトソールとミッドソールのクリーニングを始めよう。 まず、低刺激洗浄液かミセラウォーターを、毛先の柔らかいブラシ、歯ブラシ、またはタオルに塗り、 アウトソールとミッドソールを徹底的に洗う。 洗い終えたら、柔らかい布で拭こう。
5.インソールを取り外してクリーニングする
シューズのにおいが気になるなら、インソールも洗うと良い。 シューズからインソールを外し、柔らかいブラシで洗浄液を塗って、 洗い流したら自然乾燥させよう。
（関連項目：シューズが臭うなら？ シューズの臭いを取る方法）
6.アッパーを洗う
次はシューズのアッパーをクリーニングしよう。 やわらかいブラシか布に付けた低刺激洗浄液で生地を優しく洗う。使うのは毛先の柔らかいブラシでも、歯ブラシでも、タオルでもいい。
7.タオルでシューズを拭く
ランニングシューズが完全にきれいになったら、乾いたマイクロファイバーのタオルまたは柔らかい布で拭き取り、洗浄液の残りや汚れをできるだけ取り除こう。 必要な場合は、以上の手順を繰り返す。 重要なのは素材をこすり過ぎないこと。シューズの生地がすり減るおそれがあるからだ。
8.シューズを自然乾燥させる
文：エミリー・シファー