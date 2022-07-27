運動が免疫系に与える影響

運動をすれば、強度を問わず一定量の炎症性サイトカインが分泌されるため、感染を撃退し、炎症を抑える効果が期待できる。 『Frontiers in Physiology』に掲載された2020年のレビュー論文では、中程度の強度と高強度の運動をすると炎症性サイトカインが分泌されるが、その後には炎症反応を打ち消すために、抗炎症性サイトカインが放出されることが示されている。

運動によって生成される炎症性サイトカインがメリットをもたらす仕組みは完全には解明されていないが、へフロン博士によれば、運動後の分泌量の増減が何らかの役割を果たしているようだ。

さらに、運動をすればストレスホルモンが減少し、病気の予防効果が期待できると話すのは、トレーシー・ザスロー博士だ。彼女はロサンゼルスのシダーズ・シナイ・ケルラン・ジョーブ・インスティテュートのスポーツ医学専門医として、エンジェル・シティFCのチームドクターを務めている。 ワークアウト中やワークアウト後には、体温が上昇して、感染症と戦う体の力が高まると考えられていると、ザスロー博士は言う。

また、がんの治療経験者の体内において、運動が炎症性サイトカインの減少に寄与したことを示す調査結果も報告されている。 2019年に学術誌『Brain, Behavior, and Immunity』に掲載されたレビュー論文によれば、有酸素運動とレジスタンストレーニングを組み合わせて行うと、ナチュラルキラー（NK）細胞を含むリンパ球が増えるため、前立腺がんと乳がんの治療経験者の炎症マーカー値を下げる効果が期待できるという。