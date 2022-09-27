ビートジュースがもたらす健康上の4つのメリットを管理栄養士が解説

ジュースを作る際に、従来の方法で栽培されたビートを使う場合は、農薬の摂取を避けるために皮をむくようにしよう。 オーガニック栽培のビートを使うのなら、皮付きでも構わない。 いずれにしても、ビートはこすり洗いをして泥を落とし、冷たい流水で汚れを洗い流そう。 その後で、ジュースを作りやすいよう細かく刻む。

栄養素をできるだけ多く残すには、コールドプレスの機能があるジューサーを使うとよい。 熱や酸素を加えるのではなく、圧力を加えることでジュースを絞るジューサーだ。 これに対して、回転ブレードとメッシュフィルターが付いた遠心分離式のジューサーは発熱する。 生野菜に熱が加わると、大事な栄養素が壊れる可能性があるとラルッツは話す。

ジューサーを持っていない場合は、刻んだビートをブレンダーに入れて少し水を加える。 ジュースを絞った後、繊維をこすといいとラルッツはアドバイスする。 レモン果汁を少し加えると風味が増し、ビタミンCも摂れる。

もしビートジュースの味がお好みでないなら、スムージーの材料に加えてみてはどうだろうか。 また、時間がないときや、炭水化物を控えたいときは、ビートジュースのパウダーを水やスムージーに加える手もあるとラージマン・ロスは言い、 遺伝子組み換えでないビートのみを使い、余計なものが入っていないパウダーを探すよう、アドバイスする。