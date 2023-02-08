ニンニクが持つ5つの健康効果を管理栄養士が解説

がんのリスク軽減から心臓の健康や長寿の促進まで、ニンニクにはさまざまな健康効果がある。定期的に摂取すべき重要な食品であることが科学的にも証明されている。 ニンニクは何世紀にもわたって世界中の食文化で薬用に使用されてきた。米国国立衛生研究所（NIH）によれば、そのような風習にも正当な理由があるという。

「ニンニクは魔法の弾丸ではありません。それでもバランスの取れた食事計画の一部として、いくつもの健康上のメリットを提供することが研究によって示されています」と語るのは、理学修士のエリザベス・ウォード （栄養士）だ。

ニンニクのサプリメントや抽出物については、これまでも数多くの研究が実施されてきた。「昔からあるごく普通のニンニクを食べることにも強力な効能があります」と語るのは、ドーン・ジャクソン・ブラットナー（栄養士）だ。

毎日の食事に少量のニンニクを加えることで、健康上のメリットが得られる。その詳細をぜひチェックしておこう。

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