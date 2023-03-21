オートミールが持つ4つの健康効果を管理栄養士が解説

コレステロールには、高密度リポタンパク質（HDL）として知られる善玉コレステロールと、低密度リポタンパク質（LDL）として知られる悪玉コレステロールがある。

「オートミールが血中コレステロールの低下に役立つことを示す証拠は豊富にあります。それは、ベータグルカンのおかげです。主にオーツ麦に特有のこの水溶性繊維により、肝臓がLDLコレステロールを血中から排出しやすくなるのです」と、キャサリン・ブルッキング（理学修士、 登録栄養士）は述べている。

さらに、繊維が腸内のLDLコレステロールの一部と結合し、血流に入るのを防ぐという。 その効果を裏付ける研究は数多く存在する。

例として、コレステロール値の高い30歳から60歳までの成人を対象とした2013年のあるランダム化比較試験の結果を見てみよう。 1食分のオートミールを4週間毎日食べた人たちは、お粥を毎日食べた人たちと比較して、LDLが10％、総コレステロールが5％減少したという結果が出た。

さらに、2016年の系統的レビューとメタ分析の結果は、オーツ麦を食べることで、LDL値だけでなく、コレステロール値を高める可能性のある他のタイプの有害なリポタンパク質も低下する可能性を示唆している。

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