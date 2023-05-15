ニンジンが持つ3つの健康効果を管理栄養士が解説

ニンジンは、目の健康をサポートする野菜として知られるが、それだけにとどまらない。 健康上の多くのメリットをもたらす栄養素がたっぷり含まれたニンジンは、定期的に食べることで免疫システムをサポートし、慢性炎症を食い止めてくれる。

さまざまな色の種類があるニンジンは、色によって健康上のメリットもそれぞれ異なる。 たとえば、オレンジ色のニンジンには豊富なビタミンAだけでなく、β-カロテン（ビタミンAの前駆体）や強力な抗酸化物質、繊維も含まれている。 これらの栄養素は、炎症を抑え、免疫システムをサポートし、腸の健康を最適化する上で重要な役割を果たす。

さらに、ニンジンの楽しみ方は無数にある。 生で食べるもよし、ローストしてもよし、スープやスムージーに混ぜてもよし。または乾燥させてヘルシーなチップスとして楽しむのも。ニンジンの健康上のメリットを享受する方法は実にたくさんあるのだ。

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