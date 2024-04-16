おすすめのメンズゴルフコーディネート7選
スタイリングのヒント
ポロシャツ、丈が長めのショートパンツ、シックなゴルフシューズをチェック。
メンズのゴルフコーディネートはわかりやすい。 ポロシャツ、パンツ（またはショートパンツ）はベーシックなアイテムだ。 その次がシューズ、グローブ、キャップ。
18ホールすべてを回るときでも、後半の9ホールだけを回るときでも、ゴルフをプレーする日は、ベルト、サングラス、防寒用のレイヤーは必需品だ。 うだるように暑い日にはショートスリーブや通気性のよい高機能素材、ふくらはぎが見えるショートパンツなどが欠かせない（ドレスコードで許可されている場合）。
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しかし、メンズゴルフコーディネートのドレスコードはとてもシンプルなため、ポロシャツ、カーキパンツ、チノパンなどのプレッピー風のウェアが定番になっている。 とはいえ、自分のスタイルの枠を広げ、独創性を発揮したいなら、クルーネック、ジョガーパンツなど、新しいカラー、人目を引くプリント、モダンなシルエットを取り入れてもOKだ。
ゴルフシューズも同じこと。 クラシックなキャップトゥ、ブローグ、オックスフォードのスタイルが一般的だが、 その中であえてゴルフ用のAir Jordanを検討してみてはどうだろうか。ティーイングエリアから最後のパットまで堂々と過ごせるだろう。
初めてのレッスンのためにティーアップする人も、トーナメントに出る予定の人も、おすすめのゴルフコーディネート7選を参考にしながら、強烈なドライブを打ち、ハンディキャップを低く抑えよう。
おすすめのメンズゴルフコーディネート7選
1.ポロシャツ + クロップドパンツ + ベルト + メッシュのゴルフスニーカー
鮮やかなカラーとパターンのポロシャツとパンツで、パンチの効いたスタイルを演出しよう。 夏には明るい色の襟付きのシャツがおすすめだ。 暑いときには、まとわりつかない素材のホワイトのパンツを組み合わせるのがいいだろう。
暑さをしのぐための機能には、その他に、足首が見える丈や、脚部に柔軟性があり、自由に動けるパンツという2つの選択肢もある。 仕上げに、通気性のよいメッシュのゴルフスニーカーとベルトをプラスしよう。
2.ゴルフジャケット + ポロシャツ + カーキパンツ + サポート性のあるシューズ
雨の日にコースに出るときは、撥水加工素材の軽量なゴルフジャケットが最適だ。 通気性に優れた万能のレイヤーは、風の強い日にも、晴れた日にも活躍する。 柔軟性に優れたカーキパンツもゴルフの定番アイテム。ホワイトの速乾性ポロシャツと同じように、どんな天候にも対応する。
サポート性のあるゴルフシューズでコーディネートを仕上げれば間違いない。足首や足中央部など、繊細な部分の周囲にとても柔らかいクッショニングが配置されていて、18ホールを快適な状態で回ることができる。
3.ゴルフセーター + クォータージップ + チノパン + レトロ ゴルフシューズ
寒い日にコースに出るときは、メリノウールのゴルフセーターなどのレイヤーが欲しい。 同系色濃淡のクォータージップは、ちょっぴり個性をアピールしながら暖かさを保つことができ、実用的だ。 チノパンは天候に左右されない定番アイテム。憂鬱な天気のときは、ブラックのような暗めのトーンが合う。 最後に、90年代の雰囲気を醸し出すレトロなゴルフシューズは、美しさを印象付けるだけでなく、最高のテクノロジーを使用していて、勝利もサポートしてくれる。
4.テーラードパンツ + クラシックポロ + ジッパー付きジャケット + ドレスシューズ
ゴルフトーナメントには、洗練されたプロフェッショナルなコーディネートがおすすめだ。 柔軟性に優れた素材のテーラードパンツは、ドライブ、スライス、バックスイング、パットのときに抜群に快適でありながら、たしかなインパクトを与える。
ヘザーポロも熱烈なファンを持つクラシックなアイテムだ。競技がヒートアップしても涼しい状態を維持する。ジップアップゴルフジャケットは、体を暖かく保ちたいときや、天気が変わったときにも着脱が簡単。 ドレスをイメージしたゴルフシューズは、スマートなスタイルを演出しながらサポートしてくれる。 すべてのショットで力を発揮するためには、グリップ性を提供するスパイク付きのソールを備えたシューズを選ぼう。
5.パーカー + 5ポケットパンツ + キャップ + ハイトップ
クラシックなゴルフウェアの伝統を受け継ぐメンズのゴルフコーディネートだが、ここはストリートをイメージしたデザインを取り入れて、フレッシュなスタイルにしてみてはどうだろう。 手始めは、高機能な素材のシンプルなパーカー。着回しが利き、着心地がよく、セーターよりも少しリラックスでき、しかも洗練された雰囲気を損なうことがない。 デニムをイメージした5ポケットパンツは、現代的でクールな要素を取り入れているが、ストレッチ性に優れているので腰のスウェーに対応する。 ハイカットのゴルフシューズや後部にスナップボタンが付いた速乾性のキャップで、スタイルを完成させよう。
6.通気性に優れたポロ + ショートパンツ + キャップ + サングラス
メンズの夏の究極のゴルフコーディネートは、ショートパンツや軽量で速乾性のポロなどを中心に組み立てよう。 日差しが強くて暑い日には、内側にスウェットバンドの付いたクラシックなキャップや、曇り止めのベンチレーションを備えた高機能サングラスのような日焼け防止のアイテムをプラスするとよい。
7.ボーイズポロ + スニーカー + リバーシブルベルト + グローブ
若いゴルファーがレッスン中や練習ラウンドで着用するには、クラシックなウェアがおすすめ。 最初は合わせやすいカラーの通気性のよいポロシャツに、ショートパンツやパンツをコーディネートしよう。 次に必要なのはゴルフシューズ。 トラクション、通気性、柔軟なフォームミッドソールを備えているものを選ぼう。 リバーシブルのベルトは、どんなゴルフウェアにも合わせることができる。 軽量でストレッチ性のあるゴルフグローブを着用すれば、まるでプロゴルファーのように決まるだろう。
文：ローラ・ラジネス・カウプケ