「AntetokounBros Academy」を見てみよう

このアカデミーは、毎年さまざま近隣地域、国、社会環境で育った社会的弱者とされる子どもたち100人（とコーチ12人）を受け入れている。スポーツを通じて子どもたちの可能性を解き放ち、チャンスを広げてもらうのが目的だ。



ヤニスは兄弟と協力し、オナシス財団とEurohoopsの支援を受けながら特別な場所を生み出した。自分がこれまでの人生で出会えなかった場所だからこそ、アカデミーはヤニスにとって大きな意味があるのだ。