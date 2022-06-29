Theresa Melito-Conners博士が教えるセルフケアの意味と実践方法

バスボムやフェイスマスクで気分がよくなるのは、あくまで一時的なもの。根本的なセルフケアにはならないのだ。人は体や頭、心のケアが必要なのだが、そのことに気づきさえしていない、とテレサ・メリト＝コナーズ博士は語る。今こそ、このケアに取り組むべきときだ。博士は、仕事で力尽きそうになってからセルフケアの重要性に気づいた。そこで、セルフケアに関する博士号の取得を決意。その後、ウェブサイト「Dr. MC’s Self-Care Cabaret」を立ち上げた。今回のエピソードでは、司会のジャクリン・バイラーに、博士が健康と幸福を促進するために欠かせない10の秘訣をチラリと明かしてくれる。また、仕事と私生活の線引きの仕方や、セルフケアを成功に導くための次世代の育成方法についても、ざっくばらんに語る。ボーナストラック：MC博士が指導する、彼女の代表的なガイド付き瞑想で、ちょっとした変化が生み出す驚きの効果を実際に体験してみよう。