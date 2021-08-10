コーチングエキスパートのマーガレット・ムーアが唱える「自分自身の良いコーチになる方法」

まずはっきりさせておきたいのは、「コーチはアスリートだけのものではない」ということ。これを、初めて聞いた人もいるかもしれない。だが、「メグコーチ」ことマーガレット・ムーアは、20年以上にわたり、様々な職業や地位の人々が仕事、人間関係、そして人生において自分の強みを見つけ、その可能性を最大限に引き出す機会を見出す手助けをしてきた。バイオテクノロジー企業のエグゼクティブだった彼女は、ウェルネスの専門家による患者への最高のサービスの提供を支援するために、2000年にWellcoaches School of Coachingを創立。以来、リーダーや現場の医療従事者、そして今では私たち誰もが、彼女の教えを受けている。このエピソードでは、「コーチのコーチ」であるマーガレット・ムーアが自分の知見について、ホスト役のNikeパフォーマンスシニアディレクター、ライアン・フラハーティと対談。効果的なコーチングの定義、疑念や心の闇を直視することが、変えるべきパターンの発見に役立つ理由、心を整理が持続的な成功に結びつく理由を説明する。さらに、自分が成功しなかったときの話や、誰もが自分自身、子ども、教え子、あるいは友人にとって良いコーチになれることも紹介する。