ナイキ ペガサス プレミアムがAirでのランニングを一新

自分のアイデアをチームに見せた後、シーは少しずつ試作品を作り始めた。 成形に一度成功したものの、それがただの偶然ではないことを証明しなければならなかった。 そこで次のステップでは、モデルを3Dプリントして形状の一貫性を高め、熱を加える場所を直接制御できるようにした。 ガラス瓶はもう必要なかった。

Airユニットが成形可能であることはわかったものの、それが機能するとは限らなかった。 作業は探求フェーズへと移行し、Nike Sport Research Labのイノベーターたちは新しいAir Zoomユニットを使用して、洗練されたものから非常に未来的なものまで、35種類のシューズを作り上げた。

「最初の制約のない探求フェーズは数日にわたり、その結果控え目なものから大胆なものまで、幅広いアイデアが生まれたんです」とチェンバースは話す。 「それから数週間かけて、ブレインストーミング、大まかなプロトタイピング、試着、さらなる改良、絞り込みというプロセスを経ました」

その時点で、チームは選択肢を4つのシルエットに絞り、それらをランナーと共有した。 彼らのフィードバックからは、チームの達成目標にランナーたちが個人レベルで共感していることがうかがえた。

「その瞬間がチームを奮い立たせ、私たちは初期のアイデアを洗練させることに没頭するようになりました」とチェンバースは言う。

そして数か月が経過。初めに協力してくれたランナーたちはその後も各段階でフィードバックを提供し、それに応じてイノベーターたちの自信と興奮は高まっていった。 何か壮大なものが生まれつつあった。

チームは最終的に、エンジニアードメッシュのアッパー、足の真下にZoomXフォームの層状（多層構造）ミッドソール、中央に立体的なAir Zoomユニット、かかとにReactXフォームを採用した。

「ReactXは、かかとのエアズームの下に安定感がありながら反応性の高い基盤を提供します。一方で、エアズームの上に配置されたフルレングスのZoomXフォームが、重さを増やすことなく、かかとからつま先までのエネルギーリターンをさらに向上させます」とチェンバーズは語る。