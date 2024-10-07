ヨガではフローが重視される。さまざまなポーズをとる際に息を吸ったり吐いたりする。そのため、体の動きに合わせて伸縮し、ワークアウトのペースを乱さずにフローを保てるウェアが必要だ。 ブラ、トップス、ショートパンツ、パンツ、ジャケットには、柔らかいものから速乾性、通気性に優れたものまで、さまざまな種類がある。練習に役立つウェアを選ぶ際は以下の点を注目しよう。