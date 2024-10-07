ヨガウェアの購入ガイド
購入ガイド
ポーズが決まるウェアを探す際に注目すべきポイントをチェック。
ヨガではフローが重視される。さまざまなポーズをとる際に息を吸ったり吐いたりする。そのため、体の動きに合わせて伸縮し、ワークアウトのペースを乱さずにフローを保てるウェアが必要だ。 ブラ、トップス、ショートパンツ、パンツ、ジャケットには、柔らかいものから速乾性、通気性に優れたものまで、さまざまな種類がある。練習に役立つウェアを選ぶ際は以下の点を注目しよう。
ヨガウェアに求められる機能
以下の機能を備えたヨガウェアを探し、試着してフィット感を確認しよう。 まず、前かがみになる。ヘッドスタンドを練習に取り入れている人はヘッドスタンドのポーズをとり、トップスとパンツがずれていないか確認しよう。
- カバー範囲：ヘッドスタンドからダウンドッグまで、ヨガにはさまざまなポーズがあるが、いずれも肌の露出が多くなる。 露出を減らしたい人は、膝丈のショートパンツやバイク用のショートパンツ、ウエスト位置の高いパンツなどを検討しよう。
- 伸縮性：動きやすさを追求したい人には、ポリエステル、スパンデックス、ナイロンなど柔軟性の高い素材のウェアがおすすめだ。
- 快適なフィット感：体にタイトにフィットするアイテムがおすすめ。大きめのTシャツではなく体を包み込むようなタンクトップを、ゆったりとしたパンツではなくレギンスを選ぶと良い。 Tシャツは、前かがみやヘッドスタンドをしたときに頭からずり落ちてしまうことがあるが、ぴったりフィットするタンクトップなら、ずれることはない。 同様に、パンツが緩すぎると、前かがみしたときにお尻が見えてしまうことがある。
- ウェアの余裕：緩すぎるのは禁物だが、締めつけが強すぎるウェアも避けたほうが良い。 ヨガでは呼吸が非常に重要な要素とされているので、ウエスト部分に余裕のあるパンツやショートパンツを選ぼう。
- 速乾性：激しい動きを伴うヴィンヤサヨガやアシュタンガヨガ、暑い部屋で行うビクラムヨガをやる人は、速乾性に優れたウェアを優先しよう。 綿100%のウェアは、水分を吸収するので避けた方が良い。
練習用としておすすめの10選
ここからは、スポーツブラやスポーツシャツから、ショートパンツ、パンツ、ジャケットまで、メンズとウィメンズの人気アイテムを紹介しよう。 どれもNike Dri-FITテクノロジーを採用しているので、肌の表面から汗を逃がし、さらりとした状態をキープする。
スポーツブラ
カバー範囲が少なめのスポーツブラ：ナイキ ゼンビー ストラッピー ウィメンズ ライトサポート パッディド スポーツブラ
「このブラはぴったりとしたフィット感が特長ですが、軽めのサポートも欲しい人にとっても非常に快適です」とNike Well Collectiveコーチのソーチール・フーバーは説明する。 縫い込まれたワンパッドがしっかりとカバーしながら、体のラインを引き立てる。
カバー範囲が多めのスポーツブラ：ナイキ ゼンビー リブ ウィメンズ ライトサポート ノンパッディド ロングライン スポーツブラ
長めのシルエットで、スポーツブラとタンクトップをミックスしたような軽量なリブ仕様のブラ。 「練習するのにとても快適なウェアです」とフーバーは言う。柔らかく、伸縮性も抜群だ。
シャツ
ウィメンズ：ナイキ ワン クラシック ウィメンズ Dri-FIT ショートスリーブ トップ
滑らかな軽量素材を使用した半袖のクルーネックには、タンクトップ、ロングスリーブ、クロップドのバージョンもある。 「練習で着るお気に入りのシャツの1つで、抜群に柔らかくて快適です」とフーバーは絶賛する。
メンズ：ナイキ プライマリー スウッシュ メンズ Dri-FIT ショートスリーブ バーサタイル トップ
柔らかくて通気性に優れたクラシックなTシャツ。 素材にコットンとポリエステルを使用し、マットの上でもそれ以外でも着用できる万能なアイテムだ。
パンツ
ウィメンズ：ナイキ ヨガ Dri-FIT ラックス ウィメンズ ハイウエスト 7/8 インフィナロン レギンス
ウエストの位置が高く、縫い目のラインを最小限に抑えた快適なフィット感のレギンス。抜群の柔らかさ、滑らかさ、伸縮性が特長だ。
メンズ：ナイキ ヨガ メンズ Dri-FIT パンツ
コットン、ポリエステル、スパンデックスの混紡素材で、柔軟性と伸縮性をバランス良く兼ね備えたヨガパンツ。先細りのデザインなので、動きやすい。 鍵などの小物を収納できるポケットがあり、普段使いに適したスタイリッシュなデザインだ。
ショートパンツ
ウィメンズ：ナイキ ゼンビー ウィメンズ ジェントルサポート ハイウエスト 21cm バイカー ショートパンツ
ハイライズで幅広のウエストバンドが付いており、柔らかく軽量なので腹部に滑らかにフィット。「体をひねったり曲げたりする時も、ずり落ちません」とフーバーは言う。 さらに、スマートフォン用のドロップインポケットも備えている。
メンズ：ナイキ ヨガ メンズ Dri-FIT 18cm ショートパンツ
伸縮性のあるウエストバンドにドローコードがついており、ぴったりとしたフィット感に調節できる。 伸縮性に優れた滑らかな肌触りが特長。収納に便利なサイドポケットもついている。
アウター
ウィメンズ：ナイキ ヨガ Dri-FIT ラックス ウィメンズ フィッテド ジャケット
ぴったりフィットするジッパー付きジャケット。シャバーサナ（クラスの終わりにやるクールダウン）やスタジオを出るときに体を温かくキープしてくれる。 さらに、前面のポケットにスマートフォンや鍵を収納できるのも嬉しいボーナスポイント。
メンズ：ナイキ ヨガ メンズ Dri-FIT プルオーバー
肌寒い日には、前面中央にポケットのあるこのテクスチャード加工のパーカーがおすすめ。 コットン、ポリエステル、スパンデックスの混紡素材で、柔らかく伸縮性に優れ、ゆったりとフィットするのが特長だ。
文：ディナ・チェイニー