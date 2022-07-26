バルキングとカッティングの違いとは？

当然のことながら、カッティングの際には、体脂肪を落とす目的でカロリー不足の状態を作る一方で、筋肉量を可能なかぎり維持する必要があるとヴァヴレックは話す。 これを行うには、カロリーの摂取を、毎日のカロリーの消費量よりも300～500カロリー少なくすることが推奨されるという。

「筋肉量を維持するには、タンパク質摂取量を高めに維持し、タンパク質を含む間食などから、摂取量を1日にわたって分散させることが推奨されます」と彼女は話す。 増量と同様、減量もゆるやかに進め、毎週約200-～900gずつの減量を目標とにするとよい。 取り組む運動も変える必要があると、ヴァヴレックは付け加える。 筋力トレーニングよりも、有酸素運動を増やすことで、最も効果的に減量できるという。

よくある失敗としては、これもバルキングと似ているが、この場合はカロリーを摂りすぎるのとは反対に、摂取量を減らしすぎることだという。

「減量を目的としてカロリーの摂取を減らしすぎて、カロリー不足に陥ることがよくあります」ヴァヴレックはこう話す。 「これは、筋力低下だけでなく、骨密度の減少にもつながります。 カロリー不足が激しいと、疲労や空腹を感じたり、睡眠の質が低下したりするほか、集中力や気力にマイナスの影響を及ぼすことがあるのです。」

エネルギーの維持は、減量において最も難しいことの1つだと、ミラーは付け加える。 この理由から、減量では、エネルギーを維持しながら体脂肪を落とせるよう、さまざまな食事や運動量を試してみることが推奨される。 アマンダによると、フルーツや野菜、低脂肪の乳製品や豆類など、健康的な炭水化物が有効だという。

関連記事：ワークアウトの前後に摂るべき食品は？

「旬の食材は特に有効で、低カロリーなのに微量栄養素や抗酸化物質、食物繊維が豊富です」と話すのはミラー。 「増量と同様、カロリーだけではなく、栄養価の高さにも注目するとよいでしょう｡」

初めてバルキングやカッティングに取り組む場合は、安全に始められるよう、かかりつけ医や登録栄養士に相談することを検討しよう。