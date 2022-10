バルキングとカッティングの違いとは？

ボクシングやレスリングなどのスポーツでは、体重計の数値を基準に競技を行うが、日常のパフォーマンスを考えたときには体組成に注目するほうがよいと、ヴァヴレックは述べている。 つまり、単純に体重を増減させるのではなく、筋肉量を増加させ、体脂肪の割合を低下させることに注力するのがよいという。

その理由は、体重を早く落とそうとしてカロリーを減らすと、たしかに体重を減らすことはできるかもしれないが、必要な筋肉の質量まで落ちてしまうからだ。 こうなると、衰弱や疲労、パフォーマンスの低下、けがのリスク増加など、さまざまな問題の原因になるとヴァヴレックは指摘する。

さらに、リバウンドによって体重が再び増えると、筋肉ではなく脂肪が増えることがほとんどだ。 これにより、内臓脂肪(腹部の奥深くに蓄積する脂肪)の量が増加する可能性があり、それが原因となって炎症の悪化、インスリン抵抗性や心血管系の問題を引き起こす恐れがあると、『Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself』の著者であるウィリアム・リー氏は述べている。

「特に急激なカロリーの減少の間に起こるような体重の変動は、たとえ体重の減量を達成できたとしても、非常に問題があります」と、彼は説明する。 「それよりも、計画的な栄養摂取と筋力トレーニングなどのエクササイズによる、筋肉の増強に注力することが重要です。 これにより、よりバランスの取れた体組成を作ることができるのです。」

6つのヨガポーズで筋力を高める方法もチェックしてみよう。