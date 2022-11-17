筋肉増強に最適な食材とは？

研究者の従来の見解では、増量期にはカロリー摂取量を15％増やす必要があるとされてきた。 しかし、最近の研究を見ると、この数値に幅を持たせても良さそうだ。



2019年に発表された研究の再検証では、現状維持に必要なカロリーより10～20％くカロリーを摂取することが推奨されている。 一方で、アスリートのレベルに応じて細かい数値を設定し、体重の増加率や体組成の変化に基づいて調整すべきであるとも指摘されている。 研究者によると、上級ボディビルダーは、カロリー摂取の増加を低めに設定すべきだという。



では、どのように設定すればよいだろうか。 自分の筋肉量の維持に必要なカロリー摂取量をすでに把握している人もいるだろう。 まだ知らないという場合は、2週間以上、食事の内容を細かく記録するとよい。 体重と体組成を維持できていれば、その2週間に摂取したカロリーの量が、維持に必要なカロリー摂取量になる。



全米スポーツ医学協会（National Academy of Sports Medicine、NASM）のウェブサイトで公開されているオンラインのカロリー計算ツールを利用してもよい。 ただし、こうした計算ツールで提示されるのは概算値に過ぎないことは覚えておこう。



査読済みのいくつかの研究によると、増量期にボディビルダーが摂取する1日あたりのカロリーは、男性の場合は約3,800カロリー、女性の場合は約2,400カロリーであると示唆している。 しかし、これはあくまでも平均値に過ぎない。 目標値は、個々の体重に応じて設定する必要がある。



増量期の1日あたりのカロリー摂取量として、スポーツ生理学者が一般的に示す数値は、体重1kgあたり平均45カロリー。これで、一週間ごとに体重の0.25～0.5％の増量を達成できると推定される。