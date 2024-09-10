ナイキ ブレーザーのサイズガイド

シューレースを結ぶ定番のスタイルで、しっかりと快適にフィットさせたいなら、ハーフサイズ大きいものを選ぶべき。 シューレースを締めすぎない限り、運動中も足が締めつけられることなく、シューズがしっかりとフィットする。 ナイキ ブレーザーのシューレースを結んだときにゆとりを持たせたい場合は、ワンサイズ大きいものを選ぶと余裕のある履き心地になる。

幅を広く取ってシューレースを結ぶスタイルは、足幅の広い人や、ゆとりを持たせて快適に履きたい人に適している。 ゆったりと幅を広げてシューレースを結ぶことで、足の甲にかかる圧力を均等に分散させ、締めつけを軽減できる。 また、幅が狭いブレーザーでは特に、シューズに足を入れるのも楽になる。