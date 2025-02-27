エア ジョーダン 4公式ガイド：サイズ選びのヒント
購入ガイド
時代を超越したデザインのエア ジョーダン レトロを購入する際の、サイズ選びに関する基本知識をご紹介。
スニーカーカルチャーにおいて、エア ジョーダン 4 レトロほどアイコニックなステータスを保持しているモデルはほとんどない。 1989年に登場した不朽のシルエットは、バスケットボールシューズとしてのルーツを超越したデザインで、ストリートウェアやファッションの定番アイテムとなった。 そしてこのシューズを購入する際に重要となるのは最適なフィット感選び。その時代を反映するために使用された構造技術や素材、そして特定のデザイン要素を考えればなおさらだ。 ここで紹介するメンズとウィメンズ別のサイズ選びの基本知識を参考に、最適なサイズのエア ジョーダン 4 レトロを手に入れ、最高のフィット感を味わおう。
自分に合ったジョーダン 4のサイズの選び方は？
- エア ジョーダン 4 レトロは、足の形状が標準的であれば、通常はサイズどおりのフィット感だが、足幅が広い場合はハーフサイズ大きいものを選ぶことをおすすめする。
- シューレースを緩めにすると、慣らし期間は特に、よりゆとりのあるフィット感になる。
- エア ジョーダン 4 レトロ SBまたはエア ジョーダン 4 レトロ ‘Reimagined’ のサイズ選びでは、足の形状が標準でも幅広でも、サイズどおりに選ぶことをおすすめする。
ウィメンズサイズ：サイズどおりのフィット感だが注意点もある
ウィメンズシューズのエア ジョーダン 4 レトロはおおむねサイズどおりのフィット感だが、トゥボックスが他のスニーカーよりもタイトに感じやすい。 足の形状が標準的な人なら通常のサイズでも快適に履けるはずだが、足幅が広い人やゆとりのあるシューズに慣れている場合は、ハーフサイズ大きいものを選ぶとよい。 この調整が、一日中快適に履けるかどうかを大きく左右する。長時間履く予定であればなおのこと、違いが表れるだろう。
メンズサイズ：若干の個人差あり
メンズシューズのエア ジョーダン 4 レトロもサイズどおりのフィット感だが、前足部の中足骨周辺を狭いと感じる人が多い。 普段履くシューズの幅がCかDである場合は、ハーフサイズ大きいものを選んで少しゆとりを持たせることをおすすめする。 サイズを大きめにすると、特に前足部の不快感が軽減され、動きが妨げられることなくジョーダン 4を存分に楽しめる。
エア ジョーダン 4 レトロ SBが登場
現代のユーザーに対応するため、2023年春発売のエア ジョーダン 4 レトロ SBバージョンで調整が行われた。 SBバージョンでは、特に前足部がより心地よくフィットするようパターンを改良することで、快適な履き心地が実現。 エア ジョーダン 4 レトロ SBは、どのバージョンでも、サイズどおりに選ぶことをおすすめする。
快適にフィットさせるためのヒント
最適なフィット感を実現する方法を探っているなら、以下のヒントを参考にしよう。
- シューレースを緩める：快適性を向上させ、シューズを楽に着脱できるようにするには、シューレースを緩めるのが効果的だ。 柔軟性が向上し、足に余計な圧力をかけることなく、さまざまな足の形に合わせて調整できる。 特にトゥボックスがきついと感じる場合は、いつもより少しだけシューレースを緩めてみよう。
- インソールとソックス：インソールやソックスを変えてみると、フィット感が変わるかもしれない。 薄いソックスを履くと緩めのフィット感になるが、厚いソックスを履くと余分なスペースが埋まるため、よりしっかりとしたフィット感になる。 取り組むアクティビティも考慮しよう。気軽な外出の際に履く場合は、緩めのフィット感がおすすめだ。
- 慣らし期間：多くの定番スニーカーと同様に、エア ジョーダン 4 レトロも少し慣らし期間が必要かもしれない。 近所の散歩やちょっとした外出時に履くと、素材が柔らかくなり、足の形にフィットする。 やがて時間が経てば、シューズの履き心地が大きく変わるだろう。