エア ジョーダン 4公式ガイド：サイズ選びのヒント

スニーカーカルチャーにおいて、エア ジョーダン 4 レトロほどアイコニックなステータスを保持しているモデルはほとんどない。 1989年に登場した不朽のシルエットは、バスケットボールシューズとしてのルーツを超越したデザインで、ストリートウェアやファッションの定番アイテムとなった。 そしてこのシューズを購入する際に重要となるのは最適なフィット感選び。その時代を反映するために使用された構造技術や素材、そして特定のデザイン要素を考えればなおさらだ。 ここで紹介するメンズとウィメンズ別のサイズ選びの基本知識を参考に、最適なサイズのエア ジョーダン 4 レトロを手に入れ、最高のフィット感を味わおう。