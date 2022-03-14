タフなワークアウトにぴったりなナイキのトレーニング用グローブ

ナイキ ジム プレミアム グローブは、ウェイトリフティングに必要なグリップ、保護性能、サポート性を備えている。初心者にも経験豊富なクロスフィットアスリートにも適したアイテムだ。 このジムグローブは、高密度フォームのパッドが手のひらを保護し、強力なグリップが手の滑りを防止。 手のひらに通気孔をあしらい、手の甲には軽量で通気性に優れたメッシュ素材を使用している。通気性を確保することで、手のひらが汗でびしょ濡れになるのを防ぐ。さらに面ファスナーが手首周りを包んでしっかりサポート。しっかりとした固定感と安心感を提供する。 着脱簡単なプルタブ付きのデザインで、ワークアウト後の取り外しもスムーズ。