タフなワークアウトにぴったりなナイキのトレーニング用グローブ

ハードなワークアウトに最適なNikeのトレーニンググローブ
購入ガイド
最高品質のウェイトリフティンググローブやワークアウトグローブで手を保護し、グリップを強化しよう。
週末だけトレーニングする人でも、本格的なウェイトリフターでも、目標を掲げてフィットネスに取り組む人なら、マメ、タコ、手の滑りといった些細な問題がワークアウトの充実を妨げる状況に悩んだこともあるだろう。 ジムでウェイトリフティングを行うなら、ワークアウトグローブが役立つ。手のひらの問題を解決し、グリップ性と安全性を高めてくれるのだ。 パッドで手を保護し、手首をサポートして怪我のリスクを減らすことができるNikeのウェイトリフティンググローブは、大きな目標を追いかけ、筋力と持久力を鍛える手助けとなる。 ウェイトリフティングワークアウトに適したグローブの選び方をチェックしよう。
最高品質のNikeワークアウトグローブ
ナイキ ジム プレミアム グローブは、ウェイトリフティングに必要なグリップ、保護性能、サポート性を備えている。初心者にも経験豊富なクロスフィットアスリートにも適したアイテムだ。 このジムグローブは、高密度フォームのパッドが手のひらを保護し、強力なグリップが手の滑りを防止。 手のひらに通気孔をあしらい、手の甲には軽量で通気性に優れたメッシュ素材を使用している。通気性を確保することで、手のひらが汗でびしょ濡れになるのを防ぐ。さらに面ファスナーが手首周りを包んでしっかりサポート。しっかりとした固定感と安心感を提供する。 着脱簡単なプルタブ付きのデザインで、ワークアウト後の取り外しもスムーズ。
ウェイトリフティンググローブのメリット
優れたグリップ性：汗で濡れた手のひらでは、ウェイトをつかみづらい。 そのため多くのウェイトリフターはチョークを使うが、皮膚や肺が刺激されるうえ、ワークアウト後に洗い落とすのも面倒だ。 トレーニンググローブを使えば、ウェイトリフティングやプルアップ時のグリップが強化され、手の滑りを防止できる。 デッドリフトのような引き上げる運動でも、トレーニンググローブにリストストラップを組み合わせてグリップ性を高めることができる。
怪我の防止：ウェイトリフティングでは指の腱にストレスがかかり、時間が経つにつれて腱がこわばる。これが微細な断裂を生じさせ、炎症や腱炎の原因になる。 ワークアウトグローブには、指、手、手首を保護し、サポートする効果がある。 ウェイトリフティンググローブは、怪我を治すためではなく怪我のリスクを軽減するために使う補助的なツールであり、必要以上に苦痛を感じることなくウェイトリフティングの自己記録を達成するのに役立つ。
タコやマメの予防：グローブを着用せずにウェイトリフティングをすると、手とウェイトの間で摩擦が生じ、やがてタコやマメができる可能性がある。 タコがひび割れ始めたり裂け始めたりすると、ウェイトリフティング中に不快感や痛みが生じる。
手首のサポート：多くのウェイトリフティンググローブには、ワークアウトとしてウェイトリフティングを行う際に、手首をサポートして安定させる効果がある。 これにより、手首の神経の圧迫し、手や指のしびれや疼痛を引き起こす恐れを軽減できる。 一部のウェイトリフティンググローブには手首を包み込んでサポートする機能があるが、自分に必要なウェイトリフティングを行うために、ターゲットを定めた怪我予防エクササイズを取り入れることも検討しよう。
よくある質問
初心者はワークアウトグローブを使うべきか？
ウェイトリフティングを始めたばかりなら、ジムグローブを使う場合と使わない場合を織り交ぜて練習するとよい。 グローブを使わずに練習すると、物をつかむ筋力を鍛えることができる。しかし、徐々に重いウェイトを持ち上げられるようになり、それに慣れ始めたら、グローブの保護性能とサポート性が役立つ。
プルアップやデッドリフトを行う際にはウェイトリフティング用のグローブを使うべきか？
チンアップやプルアップのようなエクササイズでウェイトリフティンググローブを使うなら、厚すぎないタイプのグローブを選ぼう。 素材が分厚いとつかみづらくなり、エクササイズの回数が減ってしまう可能性もある。 その一方、手に汗をかきやすい人や、タコができやすい人は、継続的にトレーニングをするためにジムグローブで手のひらを保護する必要がある。