Nikeおすすめのウィメンズスウェットパンツ
購入ガイド
速乾性が高く洗練されたスタイルや、楽に着こなせるカジュアルスタイルなど、Nikeおすすめのウィメンズスウェットパンツをご紹介。
ジム通いやちょっとした外出の際に着用できる、高品質で快適なスウェットパンツをお探しだろうか？ 万能で機能的な心地よい定番ウェアを求めているのなら、Nikeおすすめのウィメンズスウェットパンツを紹介するこのガイドが役に立つはず。
保温性と断熱性に優れたフリース素材や抜群に柔らかいテリー素材を使用した、おすすめのスウェットパンツ6種をご紹介。このガイドを参考に、お気に入りの一着を見つけよう。
Nikeおすすめのウィメンズスウェットパンツ
1. シンプルで快適なはき心地：Nike Club Fleeceのスウェットパンツ
この上なく快適でシンプルなスウェットパンツに身を包んで過ごすくつろぎのひとときを心に描いているのなら、裏起毛のNike Club Fleece素材を使用したアイテムを選ぼう。 暖かく柔らかい肌触りで伸縮性のあるこのシリーズのスウェットパンツは、シンプルなデザインで快適な着用感を実現。
伸縮性のあるウエストバンドとリブ仕様の裾でずれずにフィットする定番のデザインや、 大きなポケットを装備したモデルもある。 スリムフィットのジョガーやゆったりとしたシルエットのパンツなど、多彩なスタイルから選択可能。
このスウェットパンツにClub Fleeceのパーカーやスウェットシャツをセットで選び、コーディネートを完成させよう。
2. スウェットスタイルに新しさをプラス：Nike Phoenix Fleeceのスウェットパンツ
外側は滑らかで内側は心地よい起毛フリースのスウェットパンツ。寒い時期に機能性を発揮する究極の素材を使用している。
Nike Club Fleeceシリーズと似ているが、こちらはより大胆でユニークなデザインだ。ハイウエストのワイドレッグスタイルで鮮やかなカラーやパターンをまとったものや、足首上部を絞ったシルエットでシューズをアピールできるバギースタイルなどがある。
Club Fleeceと同じく、Nike Phoenix Fleeceもスウェットパンツとセットのトップスを組み合わせてコーディネートが可能だ。
3. ワークアウトに最適：Nike Dri-FIT仕様のスウェットパンツ
汗をかくワークアウトに真剣に取り組むのなら、速乾性を発揮するNike Dri-FITテクノロジーを搭載したスウェットパンツを選ぼう。水分を生地の表面に分散させるこのテクノロジーのおかげで、汗がすばやく蒸発する。
おすすめは、Nike Yogaコレクションの柔らかく伸縮性に優れたモデルだ。たとえば、テクスチャード加工のサーマル素材を使用したスウェットパンツなら、マットの上でもヨガ以外のシーンでも心地よく過ごせる。
4. 保温性を発揮：Nike Therma-FIT仕様のスウェットパンツ
寒い日に屋外でのアクティビティに挑む場合や、ワークアウトの前後に体を暖かく保ちたいときに最適なのが、Nike Therma-FIT仕様のスウェットパンツ。体温調節機能を持つテクノロジーを搭載しており、体を暖かくキープする。 単独で着用するのはもちろん、極寒の日にはワークアウトレギンスの上に重ねて着用することも可能だ。
厚手のふわふわしたフリースやウールから、最新のNikeのアパレルイノベーションであるNike Forwardまで、多様な素材を使用したモデルがある。 ニットでもウーブンでもないNike Forward素材は、ニードルパンチ加工で作られる極薄の多層構造素材。従来のニットフリースより製造工程で排出される廃棄物が少ない。
初のコレクションでは、従来のニット素材と比較して、製造時の二酸化炭素排出量を平均で75％削減した製品を生み出した。 このコレクションのジョガーは、サステナビリティに配慮したデザインでありながら、Nike Therma-FIT ADVテクノロジーにより高度な保温性も備えている。
5. アウトドアスタイル：Nike ACGのスウェットパンツ
冬のハイキングや、山でのスキーやスノーボードには、Nike ACG（あらゆる環境に対応するギア）コレクションがおすすめ。スウェットパンツを含め、寒い時期のアウトドアに欠かせないあらゆるアパレルを取り揃えている。 Nike ACGのスウェットパンツは、保温性に優れたデザインが特徴。
暖かい空気を閉じ込めつつ湿気を逃がす、抜群に柔らかく通気性の高いPolartec®素材を使用したスウェットパンツや、 アウトドアにぴったりの、自然をイメージした大胆なプリント（氷河や火山など）をあしらったモデルなどがある。
6. オーダーメイドのようなフィット感：Nike Tech Fleeceのジョガー
スウェットパンツで最も洗練されたスタイルといえば、Nike Tech Fleeceのジョガー。 膝の部分が細くなった、すっきりと洗練されたデザインで、かさばることなく保温性と断熱性を発揮する。
上質なディテールを装備し、たとえばNike Tech Fleeceならではのテーピングで縁取りしたジッパー付きポケットや内側のポケットは、スマートフォンなどの小物の収納に便利だ。
コーディネートしたいなら、 Nike Tech Fleeceのパーカーと組み合わせよう。
文：ディナ・チェイニー