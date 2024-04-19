優れたレインジャケットとは使いやすいもの。 どんなに素敵なデザインでも、さらりとした状態を快適にキープできなければ意味がない。 ナイキ トレイル "Cosmic Peaks" ジャケットはGORE-TEX INFINIUM素材を使用。耐水性と防風性に優れ、悪天候の中外に出ても体をしっかりとカバーしてくれる。 さらに、すっきりとしたパッカブルデザインなので、急な天候悪化に備えて携帯できる。 男性におすすめのレインジャケットだが、女性にとっても実用的なアイテムだ。外出時にバッグに入れておくと、急に雨が降ってきたときにぱっと広げて着用できる。