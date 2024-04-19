Nikeおすすめのレインジャケット
購入ガイド
のんびりと過ごす雨の日にも、大雨の中をハイキングに出かける日にも対応するNikeおすすめのレインジャケットは、通気性の高い軽量のパッカブルデザイン。
ちょっとした悪天候だからといって、冒険を諦める必要はない。 優れたレインジャケットは小雨にも土砂降りにも耐え、長時間ずっと屋外にいてもさらりとした快適な状態をキープしてくれる。 防水性や耐水性を備えたジャケットは、通勤やハイキングに、またペットの散歩にと、日々欠かせないアイテムだ。 キャンプに最適なパッカブルレインジャケットやランニングに適した軽量レインジャケットなど、Nikeはメンズ向けとウィメンズ向けにデザインされた、誰もが着られるスタイルを提供している。
総合的におすすめのレインジャケット
優れたレインジャケットとは使いやすいもの。 どんなに素敵なデザインでも、さらりとした状態を快適にキープできなければ意味がない。 ナイキ トレイル "Cosmic Peaks" ジャケットはGORE-TEX INFINIUM素材を使用。耐水性と防風性に優れ、悪天候の中外に出ても体をしっかりとカバーしてくれる。 さらに、すっきりとしたパッカブルデザインなので、急な天候悪化に備えて携帯できる。 男性におすすめのレインジャケットだが、女性にとっても実用的なアイテムだ。外出時にバッグに入れておくと、急に雨が降ってきたときにぱっと広げて着用できる。
普段使いにおすすめ
ナイキ スポーツウェア エブリシング ウーブンは、日々のコーデに組み込めるスタイリッシュなジャケットを探している女性にぴったり。 ウエストを絞ったデザインで、ユニークなマットナイロン素材を使用。シワ加工を施して、ファッショナブルに仕上げている。大きなフラップポケットが付いているので、必需品を収納するためのバッグは不要だ。 3色のカラーが用意されているので、自分のスタイルに合わせて選べる。
ハイキングにおすすめ
トレイルを歩くときは、大自然がもたらすあらゆる試練に対応できるレインコートが欲しい。 ハイキングに最適なレインコートといえば、ナイキ ACG Storm-FIT ADV GORE-TEX "Misery Ridge"。フルレングスのジッパー、バイザー付きフード、スナックなどのあらゆる必需品を濡らさずに収納できるジッパー付きポケットを備えている。 ゆったりとしたフィット感のこのメンズジャケットは、GORE-TEXメンブレンという防水素材を使用しているため、ジャケットの下に暖かいウェアを重ね着できる。
通気性を確保したい人におすすめ
防水素材では、水の侵入を防ぐだけでなく、汗を逃がす機能にも着目すべきだ。 ナイキ トレイル GORE-TEX INFINIUMは、通気性を考慮したトレイルランニングジャケット。背面中央にメッシュのベントを追加することで、豪雨の中でも空気の流れを確保できる。 通気性を確保したいときに最適な軽量レインジャケットだ。 しかも、パッカブルデザインなので必要に迫られるまでしまっておける。 女性向けにデザインされているが、誰でも着用できる。
性能を重視する人におすすめ
多少の雨はワークアウトの妨げにはならない。ナイキ ウィンドランナー メンズ レペル ランニングジャケットは、汗をかくワークアウトに最適な軽量レインジャケット。 ナイロンとポリエステルの超軽量混紡素材は、撥水性とUVカット機能のどちらも備えている。 隠しポケットに収納できるパッカブルデザインで、通気性を確保するベントが、運動中に汗で濡れるのを防いでくれる。
軽い着心地を重視する人におすすめ
普段使いにぴったりの軽量レインジャケットなら、リサイクルポリエステル繊維を100％使用したナイキ スポーツウェア エッセンシャル レペルがおすすめ。 伸縮性のあるリストバンド、フードのドローコード、通気性を高めるベントなど、実用的なディテールを備えたデザインだ。 耐久性に優れた丈夫な素材でゆったりとした快適なフィット感と軽い着心地を実現。どんより曇った日の外出時にさっと羽織れる。
万能性を求める人におすすめ
ジム、公園、ヨガスタジオなど、体を動かす場所はたくさんある。 どこでも出かけられるように準備しておこう。 ナイキ アンリミテッド ウォーターレペレント フーデッド バーサタイル ジャケットは、伸縮性と通気性に優れたパッカブルデザイン。外出先で急なにわか雨に足止めされたくない日に最適だ。
文：エミリア・マッデン