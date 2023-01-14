おすすめのNikeメンズトレーニングショートパンツを今すぐチェック

ハーフタイツからスプリットショートパンツや標準的な丈のインナー付きショートパンツまで、Nikeは多様なスタイルのメンズランニングショートパンツを取り揃えている。 生地の面積が少ないものを探している人には、股下5cmの軽量ランニングショートパンツがおすすめ。 高い通気性やスピードをサポートする機能が求められるレースや、強度の高いワークアウトに最適だ。

カバー範囲がより広いショートパンツを好むランナー向けには、股下が10cm、13cm、18cmのものも用意しており、裏地のないショートパンツもあれば、内蔵ブリーフ付きのスタイルもある。 ショートパンツのインナーでサポート性を高めたいがランニング用のウェアを増やしたくない人には、タイツのインナーが付いた2イン1の万能トレーニングショートパンツがおすすめだ （内蔵タイツにスマートフォンを収納できる隠しポケットが装備されているのもうれしい）。

タイトフィットのボトムスを最も快適に感じるなら、ランニングにNikeのハーフタイツを使用するといい。 ナイキ Dri-FIT ADV エアロスイフト タイツは、速乾性が高く、伸縮性のあるウーブン素材を使用。複数のポケットと、通気性があり調節可能なウエストバンドを備えている。 すっきりとした軽量デザインで、レース本番に最適だ。

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