おすすめのNikeメンズトレーニングショートパンツを今すぐチェック

今おすすめしたいNikeのメンズトレーニングショートパンツ
購入ガイド
幅広いワークアウトやアクティビティに最適なメンズトレーニングショートパンツをご紹介。
素材、機能性、フィット感が最適なジム用ショートパンツが見つかれば、次のワークアウトをレベルアップできるかもしれない。 おすすめのメンズトレーニングショートパンツは、ジムでのスタイルが際立つだけでなく、摩擦を抑え、汗を逃がし、通気性を発揮して涼しくさらりとした状態をキープしてくれる。
さまざまなアクティビティやワークアウトに対応する、Nikeおすすめのメンズトレーニングショートパンツをチェックしよう。 丈が長めで裏地が付いたジム用ショートパンツからミニマルな丈のショートパンツまで網羅するこの購入ガイドを参考にすれば、あなたにぴったりのメンズワークアウトショートパンツが見つかるはずだ。
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1. Nike Proのメンズトレーニングショートパンツ
ショートパンツを含むNike Proのアパレルコレクションは、特にハードなワークアウトにも対応するプロ仕様のトレーニングギアが揃っている。トレーニングショートパンツを選ぶポイントは、激しく動いてもずれない高品質なウエストバンドだ。
Nike Proのショートパンツは、好みのフィット感に調節できる丈夫なウエストバンド、軽く伸縮性のある素材、最大限の可動域で動けるよう柔軟なサポート性を発揮する裾のベントなど、高性能なデザイン要素を取り入れている。
Nike ProのショートパンツはほとんどがNike Dri-FITテクノロジー仕様で、肌から汗を逃がす設計。走ったり歩いたりジャンプしたり、あらゆるワークアウトに取り組む間もさらりとした快適な状態が持続する。 裏地のないNike Proのトレーニングショートパンツには、インナーとしてNike ProのDri-FITコンプレッションショートパンツを組み合わせるのがおすすめ。摩擦を軽減し、サポート性を高められる。
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2. メンズランニングショートパンツ
ハーフタイツからスプリットショートパンツや標準的な丈のインナー付きショートパンツまで、Nikeは多様なスタイルのメンズランニングショートパンツを取り揃えている。 生地の面積が少ないものを探している人には、股下5cmの軽量ランニングショートパンツがおすすめ。 高い通気性やスピードをサポートする機能が求められるレースや、強度の高いワークアウトに最適だ。
カバー範囲がより広いショートパンツを好むランナー向けには、股下が10cm、13cm、18cmのものも用意しており、裏地のないショートパンツもあれば、内蔵ブリーフ付きのスタイルもある。 ショートパンツのインナーでサポート性を高めたいがランニング用のウェアを増やしたくない人には、タイツのインナーが付いた2イン1の万能トレーニングショートパンツがおすすめだ （内蔵タイツにスマートフォンを収納できる隠しポケットが装備されているのもうれしい）。
タイトフィットのボトムスを最も快適に感じるなら、ランニングにNikeのハーフタイツを使用するといい。 ナイキ Dri-FIT ADV エアロスイフト タイツは、速乾性が高く、伸縮性のあるウーブン素材を使用。複数のポケットと、通気性があり調節可能なウエストバンドを備えている。 すっきりとした軽量デザインで、レース本番に最適だ。
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3. メンズバスケットボールショートパンツ
バスケットボールショートパンツは、軽さを損なわず、最大限に動けるよう柔軟にサポートしてくれてゆとりのあるものが望ましい。 Nikeはさまざまな丈のショートパンツを取り揃えているので、最適なカバー範囲のものが見つかるはずだ。 好みのフィット感に調節できる、伸縮性のあるウエストバンドを備えたものを選ぼう。
プロのようなウェアを着たいなら、ヤニス・アデトクンボなど、Nikeのトップアスリートをイメージしたバスケットボールショートパンツをチェックしよう。
4. メンズヨガショートパンツ
ヨガ用のウェアには、伸縮性を備えたアイテムを選ぶ必要がある。 柔らかい素材で体を包み包み込みながら軽めの着圧感でタイトにフィットするショートパンツを好むヨガ愛好家もいれば、ゆったりとしたルーズフィットのショートパンツを好む人もいる。
Nikeのメンズヨガショートパンツなら、この両方の機能を一枚で実感できる。 滑らかなNike Infinalon素材を使用した内側の層が優しい着圧感を発揮し、ゆったりとした外側の層が汗を逃がしてくれるデザインのショートパンツもある。
5. メンズサッカーショートパンツ
サッカーショートパンツは、バスケットボールなど他のスポーツ用のショートパンツより丈が短くタイトにフィットするものが多い。 他のスポーツ向けとは異なり、サッカー向けのショートパンツは、通気性が高く動きやすいようデザインされているのだ。 Nike StadiumコレクションやNike Strikeのサッカーショートパンツは、いずれもNike Dri-FITテクノロジーを取り入れ、Nikeのプロチームやプロ選手がピッチで着用するデザインをモデルにしている。
ピッチでもパブでも着用できるメンズトレーニングショートパンツを探しているなら、快適で万能なNike Club Fleeceのショートパンツがおすすめ。ゆったりとしたフィット感で、便利なポケット付きだ。 お気に入りのチームをアピールできる、代表チームのロゴをあしらったショートパンツもある。
6. メンズゴルフショートパンツ
グリーンで過ごす一日に適したウェアをお探しだろうか？ ショートパンツで快適に過ごせるという天気予報であれば、Nikeのゴルフショートパンツでコーディネートしよう。
プレーする予定のゴルフ場のドレスコードをチェックしておくことをおすすめする。 Nikeのメンズゴルフショートパンツは、洗練されたスタイルでゴルフ場のドレスコードを満たすうえ、高い機能性を備えている。
ナイキ Dri-FIT UV チノ ショートパンツは、速乾性の高いNike Dri-FIT素材を使用。ウエストバンド内側のストライプはグリップ性があり、パンツからシャツの裾がはみ出るのを防ぐ。また、ウェアで覆われた部分をUVAやUVBから保護してくれる。 小物の収納に便利な2つのハンドポケット、2つの後ろポケット、ティー用ポケットも装備。
NikeのゴルフショートパンツにNikeのゴルフベルトを合わせてスタイルを完成させよう。
7. メンズテニスショートパンツ
テニスショートパンツの最も重要な機能の一つは、ポケットだ。 NikeCourtのテニスショートパンツは、プレー中も出し入れしやすいポケットにテニスボールを安全に収納できる。 股下18～28cmのスタイルで展開しているので、最も快適にフィットするものが見つかるはずだ。 丈の長さにかかわらず、どのスタイルにも便利なポケットを備え、速乾素材を使用している。
特にすっきりとしたシルエットで伸縮性の高いショートパンツがお好みなら、ナイキコート Dri-FIT アドバンテージ ショートパンツをチェック。 各ポケットの下部にわずかに角度をつけたプリーツを設けたデザイン。プリーツが広がるので、テニスボールを収納しやすい。 また、裾のベントを長めに取ってオーバーラップさせることで、横方向への可動域を最大限に高めている。
文：エミリー・ディヌッツオ