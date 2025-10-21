兄弟に贈るNikeおすすめのギフトアイデア9選

ジムバッグはあらゆるフィットネス愛好家の必須アイテムだが、ギアの中では見落とされがちだ。ダッフルバッグもバックパックも、ジムバッグとして使える。職場からジムへ移動するときなど、場所を選ばず使いやすいのはバックパック。一方、ダッフルバッグは大型で、シューズやウェアなどの汗で汚れたギアを整理して収納できるポケット付きのデザインが多い。

ジムで本格的にトレーニングをする人には、ダッフルバッグの方がいいだろう。Nikeは、着替えやシューズを持ち運べる24リットルのバッグから、ボクシングなど、ギアが必要なスポーツに対応するスペースを備え、旅行にも使える95リットルのものまで、幅広い容量のダッフルバッグを用意している。サイズ選びに迷ったら、50～60リットルの中程度の容量のバッグを選べば問題ないだろう。

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