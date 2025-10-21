兄弟に贈るNikeおすすめのギフトアイデア9選

兄弟に贈りたいNikeおすすめのギフト9選
購入ガイド
アスリートからスニーカー好きまで、兄弟へ贈るのにぴったりなギフトアイデアを紹介しよう。
兄や弟の期待を裏切らないギフトを探しているのなら、このガイドをチェック。スポーツからゲームまで、兄弟の趣味に応じて選べるギフトアイテム9種をNikeが厳選。
概要：兄弟に贈りたいギフトのアイデア
- エア フォース 1スニーカー：ストリートウェアの定番
- Nikeジムバッグ：フィットネス好きなら誰もが欲しがるアイテム
- セットアイテム：ファッション性と快適さを両立させた最高のチョイス
- Nikeのスライド：ワークアウト後に気軽に履ける一足
- ブルーライトカットメガネ：スクリーンを見るのに最適
- トレイルシューズ：すべての冒険家にとっての夢の一足
- Apple Watch Nike：ワークアウトを追跡するのに最適
- キャップ：ダイナミックで万能なアスリートに最適なオプション
- ソックス：困ったときに頼れる頼れるアイテム
兄弟に贈りたいNikeおすすめのギフト
1. スニーカーマニアの兄弟へのギフト：ナイキ エア フォース 1
スニーカー好きの人に贈るなら、エア フォース 1シリーズから新しい一足を選べば間違いない。時代を超えて愛されるこのNikeシューズはストリートウェアの定番。その理由は、柔らかく弾力性のあるクッショニングと、張りのあるレザーを使用したデザインにある。
エア フォース 1シリーズのシューズをすでに持っている人もいるだろう。その場合は、ユニークなカラーのモデルかクラシックなオールホワイトのモデルを贈れば、スタイルの幅が広がる。シルエットはローカット、ミッドカット、ハイカットのほか、エア フォース 1 ブーツも選べる。
2. ワークアウト好きの兄弟へのギフト：Nikeのジムバッグ
ジムバッグはあらゆるフィットネス愛好家の必須アイテムだが、ギアの中では見落とされがちだ。ダッフルバッグもバックパックも、ジムバッグとして使える。職場からジムへ移動するときなど、場所を選ばず使いやすいのはバックパック。一方、ダッフルバッグは大型で、シューズやウェアなどの汗で汚れたギアを整理して収納できるポケット付きのデザインが多い。
ジムで本格的にトレーニングをする人には、ダッフルバッグの方がいいだろう。Nikeは、着替えやシューズを持ち運べる24リットルのバッグから、ボクシングなど、ギアが必要なスポーツに対応するスペースを備え、旅行にも使える95リットルのものまで、幅広い容量のダッフルバッグを用意している。サイズ選びに迷ったら、50～60リットルの中程度の容量のバッグを選べば問題ないだろう。
（関連記事：ジムバッグに忍ばせておくべきNikeの必須13アイテム）
3. スタイルへの意識が高い兄弟へのギフト：セットアイテム
快適な着用感だけでなくコーディネートも重視する兄弟へのギフトにおすすめなのが、Nikeのセットアップ。普段のスウェットパンツとパーカーの組み合わせよりおしゃれに決まるし、素材やカラーのオプションも豊富だ。
すっきりと洗練されたスタイルがお好みなら、Nike Tech Fleeceをチェックしよう。ジッパー付きポケットを備えたデザインで、ジョガーパンツはふくらはぎ部分が先細りのシルエット。定番の心地よいスウェットスタイルがお好みなら、Nike Solo Swooshのフリースの上下がおすすめ。こちらはゆったりしたフィット感で、柔らかいフリース素材を使用した定番のスポーツスタイルだ。
4. リラックスタイムを重視する兄弟へのギフト：Nikeのスライド
Nikeのスライドは生活のさまざまな場面で役に立つので、用途の広いギフトとして喜ばれる。ワークアウトの後、汗まみれの運動用シューズを脱いで足を解放したいときに活躍する。
朝、犬と散歩に出かけるときもすぐに履けるし、天候が許せば一日中スライドで楽に過ごせる。兄弟が大学生なら、寮の共有スペースや洗面所などでも使えるだろう。
5. ゲーム好きの兄弟へのギフト：Nikeのブルーライトカットメガネ
パソコンやゲームに長時間費やす兄弟には、Nikeのブルーライトカットメガネが役に立つはず。メタルフレームから丸みのあるフレームまで、多彩なスタイルから選べる。レンズに汚れや傷が付きにくいのもポイントだ。
6. アウトドア派の兄弟へのギフト：トレイルシューズ
トレイルシューズがあれば、オフロードでの新たな冒険にチャレンジでき、ランニング、ウォーキング、ハイキングの可能性が大きく広がる。アウトドアを楽しむ兄弟には、あらゆる地形で優れたトラクションを発揮して足をサポートする、耐久性に優れたNikeのトレイルランニングシューズを贈ろう。
数種のスタイルを擁するNike Pegasus Trailコレクションは、どのモデルも定番のナイキ ペガサス ランニングシューズの快適な履き心地とサポート性を受け継いでいる。トレイルシューズの特長は、足裏のグリップ性に優れたトラクションパターン。アッパーに防水性の高いGORE-TEX素材を使用したモデルもあり、荒れた天候にも対応する。
7. ガジェット好きの兄弟へのギフト：Apple Watch Nike
とにかくテクノロジーに目がない兄弟へのギフトなら、Apple Watch Nikeがおすすめ。Apple Watchの最先端の機能に加えて、ワークアウトをトラッキングしたり、音声ガイドランを聞いたりできるNike Run Clubアプリが組み込まれている。
Apple Watch Nikeをすでに持っているなら、そのウォッチにぴったりのNikeスポーツループやNikeスポーツバンドを選ぼう。ラバー製のウォッチバンドは柔らかくしなやかで、手首にぴったりフィットする。また、汗をかくワークアウトの間も通気性を最大限に発揮できるよう、通気孔を配したデザインだ。一方、Nikeスポーツループは通気性の高いナイロン糸を織った素材を使用。面ファスナーでフィット感をすばやく調節できる。
8. スポーツ好きの兄弟へのギフト：Nikeのキャップ
定番のキャップを、ゴルフ、ランニング、テニス、スケートボードなどスポーツを楽しむ兄弟に贈れば確実に喜ばれる。Nikeのキャップは軽量性と通気性に優れたデザイン。さらに、小さな通気孔や、湿気を逃がしてくれるNike Dri-FIT素材など、さまざまな機能を備えている。
9. すべて持っている兄弟へのギフト：Nikeのソックス
ソックスは間違いなく消耗品なので、きっと喜ばれるだろう。ナイキ エブリデイ プラス クッションド ソックスは万能なアイテム。ポリエステルとスパンデックスの柔らかい混紡素材を使用しているので、日常生活でもワークアウトでも活躍する。ヘザーカラーやタイダイカラーのソックスは、スタイルに個性をプラスしてくれる。ベーシックなスタイルがお好みなら、ホワイトかブラックのソックスも選べる。ノーショウ、クルー、アンクルなど、丈のオプションも豊富だ。
兄弟に贈る価格別ギフト
25ドル以下のギフト
エブリデイ ソックス：いつでもアクティブな兄弟に最適な、ナイキのクッションソックス。
カードウォレット：持ち物の整理整頓にぴったりなNikeエア フォース 1をイメージした洗練されたウォレット。
25ドル～100ドルのギフト
プロスポーツ Tシャツ：お気に入りのチームの試合観戦にぴったりのNike Tシャツ。ギフトの包みを開封したとき、あなたの兄弟に対する思いやりを知ることができるだろう。
メンズスライド：さまざまなカラーから選べるNikeのスライド。
上質なギフト
カスタマイズ可能なスニーカー：パーソナライズされたタッチ を楽しみ、特別なものに価値を見出す兄弟には、Nike By Youがおすすめ。幅広いオプションを揃えた、スポーツを愛する人のためのギフト。
Nike エア マックス Dn：大切な誕生日やホリデー、またはスニーカーが大好きな兄弟に自分がすばらしい兄弟であることを示したいなら、この贅沢なギフトを選ぶといい。
よくある質問：兄弟へのギフト
Nikeはギフトラッピングを提供していますか？
Nikeは、現在ギフトラッピングサービスを提供していませんが、すべてのオンライン注文の商品は、中のギアを保護するように設計されたパッケージでお届けします。どのご注文でもギフトレシートを請求できます。チェックアウト時にメッセージを追加すると、兄弟が受け取る梱包伝票に印刷され、より気持ちの伝わるギフトになります。
兄弟が他のサイズに替えたい場合の返品ポリシーは？
汗も存在しない。Nikeメンバーには、60日間の試着期間をが設けられています。サイズが合わない場合は、オンラインまたはNikeストアで簡単に返品できます。
チームのロゴやイニシャルを入れて、Nikeギフトをカスタマイズできますか？
もちろん。ポロシャツやシューズなどの一部の商品は、Nike By Youのカスタマイズの対象となっており、チームカラーやイニシャル、デザインのディテールを追加して、オリジナリティーあふれるギフトにすることができます。